Chelsea ra quân Ngoại hạng Anh: Rogers ghi dấu, Palmer và Joao Pedro dẫn nhịp chiến thắng Chelsea giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh nhờ sức bật từ tuyến trên, nơi Morgan Rogers ghi bàn đầu mùa, Cole Palmer và Joao Pedro là điểm sáng

Chelsea giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh, với điểm nhấn nằm ở sức sáng tạo và khả năng kết nối của bộ ba Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro. Rogers ghi bàn đầu tiên trong mùa giải mới, còn Palmer và Joao Pedro lần lượt nhận 8,5 và 8,4 điểm trong bảng chấm điểm từ nguồn.

Chiến thắng không phải là một màn trình diễn hoàn hảo. Hàng thủ Chelsea vẫn để lộ những thời điểm thiếu tập trung, đặc biệt ở vị trí của Levi Colwill và Robert Sanchez. Tuy nhiên, chất lượng xử lý của các ngôi sao tấn công đã tạo ra khác biệt trong trận mở màn.

Palmer và Joao Pedro tạo nên trục tấn công quyết định

Cole Palmer là cầu thủ được chấm điểm cao nhất của Chelsea với 8,5. Theo đánh giá từ nguồn, anh trở lại phong độ nổi bật, liên tục tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương bằng kỹ thuật cá nhân cùng tầm nhìn trong các pha xử lý.

Ngay phía trên Palmer, Joao Pedro nhận 8,4 điểm sau một trận đấu năng nổ ở vai trò tiền đạo cắm. Anh không chỉ di chuyển rộng để kết nối lối chơi mà còn mở ra thế trận thuận lợi cho Chelsea bằng bàn thắng ngay trong những giây đầu tiên.

Cole Palmer được chấm 8,5 điểm nhờ kỹ thuật và tầm nhìn trong các pha xử lý.

Sự hiện diện của Joao Pedro giúp Chelsea có một điểm nhận bóng linh hoạt hơn ở tuyến đầu. Khi tiền đạo này lùi sâu hoặc dạt rộng, Palmer có thêm khoảng trống để tổ chức các đợt lên bóng. Đó là mối liên kết nổi bật nhất trong đội hình được chấm điểm của Chelsea.

Rogers ghi dấu trong màn hòa nhập nhanh

Morgan Rogers nhận 7,8 điểm và ghi bàn đầu tiên ở mùa giải mới. Đánh giá từ nguồn cho rằng cầu thủ này hòa nhập nhanh, phối hợp ăn ý cùng Palmer và trở thành một phương án tạo đột biến đáng chú ý trong ngày ra quân.

Ở phía sau, Maxence Lacroix cũng nhận 7,7 điểm. Anh được ghi nhận vì hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công, tự tin dâng cao và góp phần vào bàn thắng thứ hai của Chelsea. Josh Acheampong đạt 7,1 điểm sau các tình huống cản phá và bọc lót ở hàng thủ.

Cầu thủ Điểm Điểm nhấn theo đánh giá từ nguồn Cole Palmer 8,5 Kỹ thuật, tầm nhìn và khả năng tạo đột biến Joao Pedro 8,4 Ghi bàn sớm, di chuyển rộng và liên kết tuyến trên Morgan Rogers 7,8 Ghi bàn đầu mùa, phối hợp tốt cùng Palmer Maxence Lacroix 7,7 Hỗ trợ ở hai đầu sân, góp phần vào bàn thứ hai Josh Acheampong 7,1 Cản phá và bọc lót ở hàng phòng ngự

Những khoảng trống Chelsea cần xử lý

Dù có ba điểm, Chelsea chưa giải quyết hết các dấu hỏi ở tuyến dưới. Robert Sanchez nhận 6,9 điểm trong một màn thể hiện được đánh giá là chưa thực sự chắc chắn, khiến cuộc cạnh tranh vị trí bắt chính tiếp tục là vấn đề cần theo dõi.

Levi Colwill chỉ được chấm 6,1 điểm sau những pha xử lý thiếu tập trung và lỗi dẫn đến bàn thua thứ hai. Roméo Lavia, trong ngày trở lại sau chấn thương, nhận 6,6 điểm; anh dính thẻ phạt sớm nhưng vẫn hoàn thành vai trò ở khu vực trung tuyến.

Reece James và Malo Gusto cùng nhận 6,9 điểm, trong khi Jorrel Hato được chấm 7,0. Chelsea có thể hài lòng với hiệu quả tấn công trong trận mở màn, nhưng sự ổn định ở hàng phòng ngự sẽ quyết định liệu sức bật từ Palmer, Rogers và Joao Pedro có thể được duy trì qua những vòng đấu tiếp theo hay không.