Chelsea ra tối hậu thư buộc Manchester City phải chi đủ 120 triệu bảng vụ Enzo Fernandez Chelsea đưa ra mốc thời gian 17h00 thứ Sáu để Manchester City chốt thương vụ Enzo Fernandez với mức phí kỷ lục 120 triệu bảng nếu muốn sở hữu tiền vệ này.

Tương lai của tiền vệ Enzo Fernandez đang đi đến hồi kết mang tính bước ngoặt trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo Chelsea vừa chính thức gửi tới Manchester City một động thái cực kỳ cứng rắn nhằm chốt hạ thương vụ này trước khi thị trường đóng cửa.

Chuyên gia Fabrizio Romano tiết lộ tối hậu thư 120 triệu bảng Chelsea gửi tới Manchester City.

Mốc thời gian 17h00 thứ Sáu và con số 120 triệu bảng

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge yêu cầu mức phí lên tới 120 triệu bảng cho tiền vệ người Argentina. Cấu trúc thanh toán chi tiết cũng đã được phía Chelsea truyền đạt rõ ràng tới đối tác Manchester City.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Chelsea đã chính thức ấn định "giờ G" cho khả năng ra đi của Enzo Fernandez là 17h00 thứ Sáu (giờ Anh). Mức phí bắt buộc là 120 triệu bảng, đi kèm các điều khoản thanh toán cụ thể đã được gửi tới phía nhà vô địch nước Anh.

Đội bóng phía Tây London thể hiện rõ quan điểm sẽ từ chối mọi nỗ lực đàm phán hay tiếp cận từ đối tác sau cột mốc thời gian nói trên để tiếp tục giữ chân ngôi sao của mình.

Bài toán tài chính và vị thế chiến thuật của Enzo Fernandez

Tuyển thủ người Argentina từ lâu đã khẳng định vai trò hạt nhân quan trọng trong cách vận hành chiến thuật tại Chelsea. Nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu giúp anh trở thành mắt xích khó có thể thay thế ở khu vực trung tuyến.

Mặc dù vậy, áp lực phải cân bằng tài chính buộc giới chủ Mỹ của Chelsea phải tính toán kỹ lưỡng mọi phương án trên thị trường chuyển nhượng. Đội chủ sân Stamford Bridge cương quyết thu hồi tối đa nguồn vốn đã đầu tư, tuyệt đối không chấp nhận phương án bán rẻ hay chịu lỗ đối với các trụ cột.

Sức ép đè nặng lên đội ngũ đàm phán Manchester City

Ở chiều ngược lại, Manchester City hiện được xem là bến đỗ tiềm năng duy nhất sở hữu đầy đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng đòi hỏi từ phía đối tác. Ban lãnh đạo sân Etihad đã trực tiếp đàm phán với ê-kíp đại diện của Enzo Fernandez trong nhiều ngày qua để tìm tiếng nói chung.

Đoàn quân của HLV Enzo Maresca đánh giá tiền vệ người Argentina là mảnh ghép hoàn hảo nhằm gia cố chất lượng và sự biến hóa cho tuyến giữa. Dù vậy, sức ép thời gian lúc này hoàn toàn thuộc về phía Manchester City: hoặc chấp nhận chi đủ 120 triệu bảng đúng hạn, hoặc chấp nhận rút lui khỏi thương vụ này.