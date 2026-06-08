Chelsea sẵn sàng gia hạn với Enzo Fernandez: Dấu chấm hết cho tham vọng của Real Madrid Chelsea duy trì thái độ bình tĩnh trước sóng gió tin đồn chuyển nhượng và lên kế hoạch giữ chân Enzo Fernandez lâu dài dưới thời tân HLV Xabi Alonso.

Bất chấp hàng loạt tin đồn bủa vằn xung quanh tương lai của Enzo Fernandez, ban lãnh đạo Chelsea vẫn giữ sự chủ động tuyệt đối. Đại diện Tây London không những không có ý định chia tay ngôi sao tuyến giữa mà còn sẵn sàng trói chân tuyển thủ Argentina bằng một bản hợp đồng mới dài hạn tại Stamford Bridge.

Sự bình tĩnh của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng

Theo thông tin từ nhà báo Ben Jacobs, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn duy trì thái độ cực kỳ bình tĩnh trước những luồng dư luận thời gian qua. Tính đến hiện tại, Chelsea chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho tiền vệ 25 tuổi. Sự sẵn sàng của ban lãnh đạo trong việc đàm phán gia hạn cho thấy niềm tin chiến lược mà câu lạc bộ dành cho cựu sao Benfica.

Nếu quá trình gia hạn diễn ra suôn sẻ, điều này sẽ đập tan mọi nghi vấn về cam kết của Enzo Fernandez. Quyết định mở đàm phán từ phía Chelsea cũng khẳng định thông điệp rõ ràng: ngôi sao người Argentina luôn xem London là nhà và các tin đồn vừa qua chỉ là phản ứng thông thường của thị trường chuyển nhượng.

Chelsea chủ động lên kế hoạch trói chân Enzo Fernandez bằng bản hợp đồng mới.

Thực hư tham vọng Real Madrid và triều đại mới Xabi Alonso

Trước thềm World Cup 2026, từng xuất hiện nhiều thông tin liên hệ Enzo Fernandez với Real Madrid. Chính tiền vệ này cũng từng bộc bạch trong một bài phỏng vấn về mong muốn trải nghiệm cuộc sống tại thủ đô Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau khi World Cup 2026 khép lại – giải đấu mà tuyển Argentina giành vị trí á quân sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết – không có bất kỳ động thái tiếp xúc mạnh mẽ nào giữa gã khổng lồ Santiago Bernabeu và cầu thủ này.

Sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, Enzo Fernandez sẽ sớm hội quân trở lại cùng các đồng đội. Anh sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xabi Alonso, người được kỳ vọng sẽ nâng tầm lối chơi của tiền vệ người Argentina.

Về phía Chelsea, đội bóng vừa trải qua thất bại nhẹ 0-1 trước Juventus trong trận giao hữu tiền mùa giải. Thầy trò HLV Xabi Alonso còn 2 trận đấu thử nghiệm nữa để hoàn thiện bộ khung chiến thuật trước khi chính thức bước vào màn tranh tài ở mùa giải mới.