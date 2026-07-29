Chelsea sáng cửa chiêu mộ Alex Scott giá 80 triệu bảng, MU rút lui Chelsea dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Alex Scott từ Bournemouth sau khi chấp nhận mức giá 80 triệu bảng, trong khi Manchester United chủ động rút lui.

Chelsea đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Alex Scott từ Bournemouth. Trong khi đội bóng thành London thể hiện quyết tâm lớn với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 80 triệu bảng, Manchester United đã quyết định rút lui do không muốn cuốn vào một thương vụ vượt quá ngân sách.

Bournemouth không bán Scott với giá rẻ.

Thế bế tắc tại Vitality và bước ngoặt từ Chelsea

Theo nguồn tin từ The Athletic, Chelsea hiện là đội bóng sở hữu khả năng cao nhất để giành lấy chữ ký của tài năng trẻ 22 tuổi. Bất chấp thái độ kiên quyết giữ người từ Bournemouth, đội bóng chủ sân Stamford Bridge thể hiện tham vọng lớn khi sẵn sàng chi đậm để hoàn tất thương vụ này.

Trước đó, ban lãnh đạo Bournemouth đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị ban đầu trị giá 64 triệu bảng từ đại diện thành London. Tuy nhiên, lập trường của đội chủ sân Vitality nhiều khả năng sẽ thay đổi nếu Chelsea nâng mức giá đàm phán lên mốc 80 triệu bảng.

Về phía Alex Scott, cầu thủ 22 tuổi này đã chủ động khước từ đề nghị gia hạn hợp đồng có thời hạn vượt mốc tháng 6/2028 với Bournemouth. Động thái này khiến đội bóng chủ quản đối mặt với nguy cơ mất giá ngôi sao của mình vào mùa hè năm sau nếu không chốt thỏa thuận ở thời điểm hiện tại. Bản thân tiền vệ người Anh cũng công khai bày tỏ mong muốn được chuyển đến thi đấu cho Chelsea.

Lý do Manchester United nhanh chóng từ bỏ

Trái ngược với sự quyết liệt của đối thủ, Manchester United lại tỏ ra thất thế và không có ý định chi tiêu vượt giới hạn. Dù Quỷ đỏ rất muốn tìm kiếm bản hợp đồng thứ ba cho tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, ban lãnh đạo đội bóng kiên quyết duy trì nguyên tắc tài chính.

Sau khi đã bỏ ra 85 triệu bảng để mang về hai bản hợp đồng Andrey Santos và Youri Tielemans, đội chủ sân Old Trafford không sẵn sàng móc hầu bao quá lớn cho một cầu thủ khó bảo đảm vị trí đá chính. Bên cạnh đó, việc Alex Scott thiếu sự cam kết với dự án thể thao tại Manchester United càng khiến đội bóng này nhanh chóng rút lui.

Nếu Bournemouth chấp nhận con số 80 triệu bảng từ Chelsea, tiền vệ tài năng người Anh gần như chắc chắn sẽ cập bến Stamford Bridge trong thời gian tới.