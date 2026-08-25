Chelsea thắng Fulham 3-2: Palmer rực sáng, Joao Pedro lập kỷ lục chỉ sau 31 giây Chelsea mở màn Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 3-2 trước Fulham, với Joao Pedro ghi bàn sau 31 giây và Cole Palmer có một bàn, một kiến tạo, đạt 57% phiếu bầu.

Chelsea đánh bại Fulham 3-2 tại Craven Cottage trong trận mở màn Ngoại hạng Anh, khởi đầu bằng bàn thắng của Joao Pedro ngay giây thứ 31. Cole Palmer kiến tạo cho pha mở tỷ số, tự ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 57% phiếu bầu.

Đó là trận thắng đầu tiên của Xabi Alonso tại Ngoại hạng Anh cùng Chelsea, nhưng cũng là một buổi tối để ông nhìn rõ vấn đề ở hàng thủ. Robert Sanchez mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua, khiến chiến thắng của đội khách trở nên căng thẳng hơn nhiều so với những gì diễn ra trong phần lớn trận đấu.

Joao Pedro tạo kỷ lục ngay từ pha lên bóng đầu tiên

Khi khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi, Chelsea đã khai thác sự lúng túng của hàng thủ Fulham. Joao Pedro thoát xuống, dứt điểm tinh tế qua đầu Bernd Leno và đưa đội khách dẫn 1-0 ở giây thứ 31.

Pha lập công này là bàn thắng sớm nhất từng được một đội bóng ghi trong trận ra quân của mùa giải Ngoại hạng Anh. Theo dữ liệu được nêu, đây cũng là lần thứ ba giải đấu chứng kiến bàn thắng xuất hiện trong phút đầu tiên dưới thời một huấn luyện viên mới.

Chelsea thắng Fulham 3-2. Ảnh: Getty.

Bàn mở tỷ số phản ánh cách Chelsea nhập cuộc dưới thời Alonso: tốc độ, trực diện và sẵn sàng đưa bóng lên phía trước ngay khi đối thủ để lộ khoảng trống. Fulham gỡ hòa 1-1 nhờ Joshua King, song đội khách không đánh mất nhịp kiểm soát thế trận.

Palmer là trung tâm trong chiến thắng của Chelsea

Cole Palmer tạo dấu ấn ở cả hai đầu của trận đấu tấn công. Anh là người kiến tạo cho Joao Pedro mở tỷ số, trước khi trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, qua đó khép lại màn trình diễn với một bàn thắng và một kiến tạo.

Sau mùa giải 2025/26 khó khăn cùng việc không có tên trong đội hình tuyển Anh dự World Cup, Palmer đã đáp lại bằng một trận đấu giàu ảnh hưởng. Theo Opta, kể từ khi gia nhập Chelsea, chỉ Mohamed Salah và Ollie Watkins có nhiều trận vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại Ngoại hạng Anh hơn Palmer.

Palmer tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo. Ảnh: Sky Sports.

Việc Alonso đặt Palmer vào trung tâm các đợt triển khai giúp Chelsea có thêm một điểm kết nối giữa tuyến giữa và hàng công. Khi Palmer nhận bóng ở những khu vực thuận lợi, Joao Pedro và Morgan Rogers đều có thêm khoảng trống để tăng tốc.

Rogers và Lacroix tạo khác biệt trước giờ nghỉ

Bàn thắng ở phút 41 của Morgan Rogers đưa Chelsea dẫn lại 2-1. Bản hợp đồng trị giá 117 triệu bảng có màn ra mắt đáng nhớ, trong khi Maxence Lacroix gây bất ngờ bằng pha dâng cao và đường kiến tạo để Rogers lập công.

Sự liên kết giữa Rogers, Palmer và Joao Pedro là một trong những chi tiết tích cực nhất của Chelsea. Rogers không chỉ xuất hiện ở thời điểm quyết định mà còn góp phần duy trì sức ép, giúp đội khách tạo ra nhiều phương án tấn công hơn trong các pha chuyển trạng thái.

Sanchez khiến chiến thắng trở nên mong manh

Fulham có hai bàn thắng, và cả hai đều gắn với sai sót của Robert Sanchez. Ở bàn gỡ hòa của Joshua King, thủ thành người Tây Ban Nha không cản được cú sút đi trúng vị trí. Sau đó, pha bắt bóng không dính của anh mở ra cơ hội để Gonzalo Garcia đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số.

Gary Neville chỉ trích Sanchez trên sóng truyền hình, cho rằng Chelsea cần một thủ môn đẳng cấp như Emi Martinez nếu muốn cạnh tranh danh hiệu. Vấn đề của Chelsea vì thế không nằm ở khả năng tạo cơ hội, mà ở việc bảo vệ lợi thế khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

Alonso giữ được cấu trúc trong trận derby đầu tiên

Trận đấu cũng là cuộc chạm trán giữa Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa. Khi Fulham vùng lên sau bàn rút ngắn tỷ số, Alonso đưa Enzo Fernandez và Pedro Neto vào sân để ổn định lại cấu trúc đội hình, giúp Chelsea bảo toàn lợi thế mong manh.

Alonso có ba điểm đầu tiên cùng Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Sky Sports.

Sau trận, Alonso nói Chelsea cần biết chịu đựng, chiến đấu và bảo vệ thành quả để thắng trên sân khách. Chiến thắng này cũng nối dài thành tích Chelsea thắng cả 76 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi dẫn trước đối thủ từ hai bàn trở lên.

Ba điểm tại Craven Cottage không xóa được câu hỏi về vị trí thủ môn, nhưng đã cho thấy trục tấn công Palmer, Joao Pedro và Rogers có thể trở thành nền tảng quan trọng trong mùa giải của Chelsea.