Chelsea thắng nghẹt thở Fulham 3-2 trên sân khách: Xabi Alonso khen ngợi tam tấu sắc bén Vượt qua sức ép nghẹt thở trên sân Craven Cottage để thắng Fulham 3-2, HLV Xabi Alonso hết lời ca ngợi bản lĩnh cùng sự ăn ý tuyệt vời của hàng công Chelsea.

Chelsea đã mở màn chiến dịch Ngoại hạng Anh đầy ấn tượng khi giành trọn 3 điểm sau chiến thắng kịch tính 3-2 trong chuyến làm khách giông bão trên sân Craven Cottage của Fulham. Trận cầu diễn ra với tốc độ cao, nghẹt thở đến những giây cuối cùng và mang đậm dấu ấn chiến thuật lẫn tinh thần của đoàn quân do HLV Xabi Alonso dẫn dắt.

Bản lĩnh thép tại Craven Cottage

Ngay từ những phút đầu tiên, Chelsea đã chủ động áp đặt lối chơi và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số. Pha lập công sớm đóng vai trò then chốt giúp các cầu thủ cởi bỏ áp lực tâm lý, tự tin triển khai các mảng miếng phối hợp quen thuộc trên đất khách.

Dù tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt để nhân đôi cách biệt, Chelsea lại để Fulham tìm được bàn quân bình tỷ số trong một khoảnh khắc sơ hở. Tuy nhiên, thay vì đánh mất thế trận, bản lĩnh của đội khách đã lên tiếng đúng lúc.

HLV Xabi Alonso hài lòng với màn trình diễn đầy nỗ lực của Chelsea trước Fulham.

Sức công phá từ tam tấu hàng tiền đạo

Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của The Blues chính là sự ăn ý đáng kinh ngạc của bộ ba tấn công. Khả năng di chuyển không bóng thông minh cùng những pha ban bật cự ly ngắn liên tục xé toang khối phòng ngự của Fulham, đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động thường trực.

HLV Xabi Alonso nhấn mạnh rằng ngoài sự biến hóa khi cầm bóng, các học trò của ông còn giữ được cự ly đội hình chuẩn mực và sự bình tĩnh đáng khen ngợi ngay cả trong những thời điểm phải lùi sâu phòng ngự chống đỡ sức ép.

Công thức chiến thắng trên sân khách

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần thi đấu quả cảm chính là chìa khóa giúp Chelsea bảo toàn tỷ số 3-2 trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà ở những phút cuối trận.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Xabi Alonso khẳng định việc sẵn sàng chiến đấu lăn xả và bảo vệ mành lưới bằng mọi giá là phẩm chất bắt buộc trong những chuyến hành quân xa nhà. Đây là bước chạy đà hoàn hảo về cả điểm số lẫn tinh thần cho chặng đường dài đầy khốc liệt phía trước.