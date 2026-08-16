Chelsea thắng Real Sociedad 3-1: Dấu ấn Xabi Alonso và làn sóng la ó Enzo Fernandez Chiến thắng 3-1 trước Real Sociedad bộc lộ hai mặt đối lập của Chelsea: lối chơi sắc sảo dưới thời HLV Xabi Alonso và làn sóng la ó dữ dội nhắm vào Enzo Fernandez.

Chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Real Sociedad tại Stamford Bridge không đơn thuần là một trận giao hữu tiền mùa giải. Đây là buổi tổng duyệt mang tính biểu tượng, nơi tân HLV Xabi Alonso phác thảo bản thiết kế cho triều đại mới, đồng thời cũng bộc lộ những vết rạn nứt sâu sắc giữa cổ động viên và Enzo Fernandez.

Alonso đã để lại dấu ấn trong chiến thắng vừa qua của Chelsea. Ảnh: Getty.

Làn gió mới trong sơ đồ chiến thuật của Xabi Alonso

Về mặt chuyên môn, Xabi Alonso mang đến dấu ấn đậm nét. Sơ đồ 3-4-2-1 vận hành trơn tru nhờ sự gắn kết của các tân binh. Morgan Rogers, bản hợp đồng trị giá 117 triệu Bảng từ Aston Villa, chỉ mất 7 phút để mở tỷ số. Bộ ba Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro thi đấu biến ảo, liên tục uy hiếp hàng thủ đối phương.

Trong đó, Joao Pedro tiếp tục phong độ ấn tượng với cú đúp bàn thắng, nâng tổng số pha lập công ở giai đoạn tiền mùa giải lên con số 8 sau 7 trận. Trục dọc tấn công với Pedro đá cao nhất, nhận sự hỗ trợ từ Rogers và Palmer, đang trở thành vũ khí hàng đầu của đội bóng.

Ở hàng phòng ngự, Maxence Lacroix kết hợp cùng Wesley Fofana và Levi Colwill tạo nên bộ khung chắc chắn trước khung thành của Robert Sanchez. Hai hành lang cánh do Pedro Neto và Marco Palestra đảm nhiệm giúp đội nhà luân chuyển bóng nhanh với cường độ cao. Dù Jon Mikel Aramburu có bàn rút ngắn tỷ số cho Sociedad từ cú vô lê ở cuối hiệp một, những điều chỉnh trong hiệp hai đã giúp đại diện nước Anh kiểm soát hoàn toàn cục diện.

Làn sóng la ó nhắm vào Enzo Fernandez và áp lực nhân sự

Trái ngược với màn trình diễn trên sân, không khí trên khán đài Stamford Bridge lại căng thẳng mỗi khi Enzo Fernandez xuất hiện. Tiền vệ người Argentina nhận nhiều tiếng la ó từ khi tên anh được xướng lên cho đến lúc vào sân thay người ở phút 62. Phản ứng gay gắt từ người hâm mộ bắt nguồn từ những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Real Madrid, Manchester City, cùng những tranh cãi trên mạng xã hội sau bán kết World Cup hồi tháng 7.

Enzo Fernandez bị cổ động viên la ó. Ảnh: Getty.

Dù HLV Alonso trao băng đội trưởng cho Enzo Fernandez khi Reece James rời sân, phản ứng từ khán đài vẫn rất gay gắt. Quản trị tâm lý cho tiền vệ này sẽ là bài toán không dễ dàng với ban huấn luyện khi bước vào mùa giải chính thức.

Bên cạnh vấn đề nội bộ, đội bóng còn đối mặt với áp lực thu gọn quân số. Với lực lượng lên tới 40 cầu thủ chuyên nghiệp, HLV Alonso đã gạch tên những nhân tố như Nicolas Jackson, Mykhailo Mudryk hay Liam Delap khỏi danh sách thi đấu. Trong 17 ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, ban lãnh đạo cần chia tay khoảng 15 cầu thủ để chốt danh sách 25 người, đồng thời chờ đợi sự trở lại của các tân binh như Emmanuel Emegha, Danny Welbeck và Jordan Henderson.