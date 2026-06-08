Chelsea theo đuổi Giorgio Scalvini: Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Xabi Alonso Chelsea nỗ lực chiêu mộ trung vệ Giorgio Scalvini từ Atalanta nhằm gia cố hàng thủ cho HLV Xabi Alonso, vượt qua sự cạnh tranh từ Tottenham và Newcastle.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến bước đi chiến lược của Chelsea nhằm củng cố hàng phòng ngự dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Trung vệ Giorgio Scalvini của Atalanta đã nổi lên như mục tiêu ưu tiên hàng đầu mà đội chủ sân Stamford Bridge quyết tâm sở hữu để hoàn thiện bộ khung chiến thuật.

Giorgio Scalvini gây ấn tượng trong màu áo Atalanta. Ảnh: Getty Images

Mảnh ghép phù hợp với triết lý của Xabi Alonso

Sự quan tâm của Chelsea dành cho Scalvini xuất phát từ chính triết lý bóng đá mà nhà cầm quân 44 tuổi Xabi Alonso đang xây dựng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn yêu cầu các hậu vệ phải có khả năng triển khai bóng từ tuyến sau và tham gia tích cực vào khâu luân chuyển lối chơi.

Ở tuổi 22, tài năng trẻ người Ý sở hữu sự điềm tĩnh cần thiết khi cầm bóng cùng khả năng chuyền bóng chuẩn xác. Điều này giúp anh dễ dàng hòa nhập vào hệ thống kiểm soát bóng phức tạp tại Stamford Bridge. Bên cạnh đó, sự đa năng của Scalvini cũng là một điểm cộng lớn khi anh có thể đảm nhiệm tốt vai trò tiền vệ phòng ngự khi cần thiết, mang lại giải pháp linh hoạt cho đội hình Chelsea trong một mùa giải kéo dài.

Năng lực phòng ngự ấn tượng tại Serie A

Ở độ tuổi còn rất trẻ, Giorgio Scalvini đã khẳng định vị thế là một trong những trung vệ hàng đầu tại Serie A. Với chiều cao 1,94m, cầu thủ này tạo ra sự hiện diện vượt trội trong vòng cấm với khả năng không chiến mạnh mẽ, hóa giải hiệu quả các mối đe dọa từ bóng bổng.

Ngoài lợi thế thể hình, trung vệ người Ý còn ghi điểm nhờ tư duy phòng ngự thông minh và khả năng đọc tình huống tinh tế để thực hiện các pha đánh chặn giải nguy. Mùa giải vừa qua, Scalvini đã có 30 lần ra sân cho Atalanta, đóng góp 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, chứng minh tầm ảnh hưởng rộng lớn lên cả khâu phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

Giorgio Scalvini được Chelsea quan tâm. Ảnh: Getty Images

Cuộc đua chữ ký và những thách thức phía trước

Tuy nhiên, thương vụ chiêu mộ Scalvini của Chelsea dự báo sẽ gặp nhiều trở ngại khi hai đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Tottenham Hotspur và Newcastle United đều sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của trung vệ tài năng này.

Bên cạnh sự cạnh tranh từ các đối thủ, yếu tố tài chính cũng là rào cản lớn khi hợp đồng của Scalvini với Atalanta còn thời hạn đến tận năm 2028, cho phép đại diện nước Ý nắm thế chủ động trên bàn đàm phán. Ngoài ra, việc chuyển từ môi trường Serie A sang cường độ vận động và va chạm khốc liệt của Ngoại hạng Anh cũng là bài toán thích nghi mà ngôi sao 22 tuổi phải đối mặt.

Dù vậy, với bản lĩnh đã được tôi luyện ở cấp độ đội tuyển quốc gia Ý cùng tiềm năng phát triển lớn, Scalvini vẫn là thương vụ đầu tư mang lại giá trị dài hạn. Sức hút từ danh tiếng của Xabi Alonso cùng một dự án thể thao rõ ràng sẽ là chìa khóa then chốt để Chelsea thuyết phục trung vệ này gia nhập đội bóng.