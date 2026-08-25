Chelsea thời Xabi Alonso: Hàng công thăng hoa nhưng tử huyệt thủ môn đe dọa giấc mơ vô địch Thắng nghẹt thở Fulham 3-2, Chelsea của Xabi Alonso phô diễn sức mạnh tấn công vượt trội nhưng sai lầm ở khung gỗ lại gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn.

Triều đại của huấn luyện viên Xabi Alonso tại Chelsea đã chính thức mở màn bằng trận cầu kịch tính với thắng lợi 3-2 trước Fulham tại Craven Cottage. Trận đấu này phác họa rõ nét diện mạo của The Blues ở mùa giải 2026/2027: một cỗ máy tấn công biến ảo, dồi dào năng lượng nhưng lại bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự bất ổn nơi hàng phòng ngự.

Palmer đang lấy lại sự hưng phấn. Ảnh: Chelsea.

Tam tấu tấn công hủy diệt và dấu ấn 117 triệu bảng

Điểm tựa lớn nhất giúp Chelsea tự tin hướng tới cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nằm ở sức công phá của bộ ba Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro. Trong đó, tân binh kỷ lục 117 triệu bảng từ Aston Villa – Morgan Rogers – đã tạo nên màn chào sân xuất sắc. Tiền vệ này không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên tạo ra tới 5 cơ hội trong trận ra mắt kể từ khi dữ liệu Opta được thống kê vào năm 2003.

Sự cơ động cùng khả năng định đoạt trận đấu của bộ ba này khiến hàng thủ Fulham hoàn toàn bị xé toạc. Bình luận viên Jamie Carragher nhận định trên Sky Sports rằng hàng công Chelsea hiện tại không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu. Khi cả ba mũi nhọn cùng lập công trong một trận, họ gửi lời cảnh báo đầy sức nặng tới mọi ứng viên vô địch.

Sự hồi sinh của Cole Palmer và liên kết chiến thuật

Bên cạnh phong độ rực sáng của các tân binh, sự trở lại mạnh mẽ từ Cole Palmer chính là cú hích then chốt cho hệ thống của Xabi Alonso. Sau quãng thời gian dài một năm rưỡi vật lộn với chấn thương háng và nỗi thất vọng khi lỡ hẹn World Cup 2026, Palmer đã lấy lại cảm giác bóng thanh thoát và sự nhạy bén quen thuộc.

Sợi dây liên kết giữa các cá nhân trên sân cũng được củng cố nhờ sự ăn ý từ thời còn khoác áo Manchester City giữa Palmer và Rogers. Cộng hưởng với phong độ ghi bàn ấn tượng của Joao Pedro (8 bàn sau 7 trận gần nhất tính cả giai đoạn tiền mùa giải), Xabi Alonso đang sở hữu một hàng ngũ tấn công có chiều sâu và tính đột biến rất cao.

Sanchez đã mắc sai lầm lớn. Ảnh: Alamy.

Nỗi lo Robert Sanchez: Thách thức lớn cho tham vọng xưng vương

Trái ngược với sự thăng hoa của tuyến trên, khung thành Chelsea tiếp tục là vị trí mang đến nhiều rủi ro. Thủ thành Robert Sanchez đã mắc hai lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trước Fulham. Đáng chú ý nhất là tình huống để lọt lưới trước pha dứt điểm của Josh King – cú sút có chỉ số bàn thắng kỳ vọng trúng đích (xGoT) chỉ vỏn vẹn 0,05, đồng nghĩa với việc xác suất thành bàn gần như bằng không.

Chứng kiến màn trình diễn này, cựu danh thủ Gary Neville nhấn mạnh vị trí thủ môn luôn chịu áp lực lớn nhất và sự bất an nơi tuyến dưới có thể phá hỏng toàn bộ nỗ lực của toàn đội. Thậm chí, Jamie Carragher còn khẳng định Chelsea khó lòng bước lên ngôi vô địch nếu tiếp tục đặt niềm tin vào Sanchez.

Dù huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn lên tiếng bảo vệ thủ môn người Tây Ban Nha trước truyền thông, ban lãnh đạo đội bóng thành London đang đứng trước những lựa chọn mang tính quyết định: tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một người gác đền đẳng cấp thế giới, hoặc trao cơ hội cho tài năng trẻ Mike Penders.