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    Chelsea tiến gần chữ ký Jordan Henderson: Nước đi bất ngờ củng cố tuyến giữa

    Tuệ Nhân28/07/2026 14:00

    Chelsea đang đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ tiền vệ Jordan Henderson theo dạng tự do từ Brentford, nhằm bổ sung bản lĩnh và kinh nghiệm cho khu vực trung tuyến.

    Tương lai của hàng tiền vệ Chelsea đang chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng. Theo thông tin từ chuyên gia Fabrizio Romano, đội chủ sân Stamford Bridge đang tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson dưới dạng chuyển nhượng tự do từ Brentford.

    Thương vụ đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng khi cầu thủ 36 tuổi sẵn sàng đồng ý các điều khoản cá nhân để trở lại thi đấu ở đỉnh cao. Phía Brentford cũng đang thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi để cựu thủ quân Liverpool cập bến London. Chelsea hiện là đội dẫn đầu cuộc đua dù nhận được sự cạnh tranh từ hai đại diện khác tại Ngoại hạng Anh.

    Phương án thay thế chiến lược sau khi vồ hụt Granit Xhaka

    Kế hoạch đưa Henderson về Stamford Bridge được kích hoạt ngay sau khi Chelsea thất bại trong việc tiếp cận Granit Xhaka. Dù đội bóng thành London đã kiên trì đàm phán và nỗ lực hoàn tất thỏa thuận, ban lãnh đạo Sunderland cùng HLV Regis Le Bris vẫn kiên quyết giữ chân ngôi sao người Thụy Sĩ. Xhaka được quy hoạch là nhân tố nòng cốt cho chiến dịch Europa League sắp tới của Sunderland, khiến Chelsea buộc phải tìm kiếm lựa chọn khác.

    Sự chuyển hướng sang Henderson mang lại cho Chelsea phương án giải quyết bài toán thiếu hụt nhân tố giàu kinh nghiệm ở khu vực trung tuyến mà không mất phí chuyển nhượng.

    Henderson khả năng cao sẽ cập bến Stamford Bridge.
    Henderson khả năng cao sẽ cập bến Stamford Bridge. Ảnh: Getty Images.

    Giá trị từ bản lĩnh và đẳng cấp đã được kiểm chứng

    Dù chỉ đóng vai trò phương án xoay tua đội hình, Jordan Henderson vẫn mang đến sự nâng cấp đáng kể về mặt tinh thần và bản lĩnh thi đấu. Cựu tiền vệ Liverpool sở hữu bộ sưu tập 8 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp, bao gồm cả chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League.

    Đáng chú ý, tiền vệ sinh năm 1990 vẫn duy trì thể trạng thi đấu ấn tượng khi vừa cùng đội tuyển Anh tham dự kỳ World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel. Sự có mặt của một nhà vô địch giàu kinh nghiệm như Henderson hứa hẹn sẽ đem lại sự cân bằng cần thiết cho tuyến giữa của Chelsea.

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      Chelsea tiến gần chữ ký Jordan Henderson: Nước đi bất ngờ củng cố tuyến giữa
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