Chelsea và Barcelona đại chiến vì Daniel Munoz: Lối thoát cho bài toán hậu vệ cánh Chelsea và Barcelona đang cạnh tranh quyết liệt để giành chữ ký của hậu vệ Daniel Munoz, nhưng hợp đồng đến năm 2028 của anh là rào cản rất lớn.

Cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ phải Daniel Munoz đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cả Chelsea và Barcelona đều đưa ngôi sao 30 tuổi này vào tầm ngắm. Theo nguồn tin từ tờ El Universal, hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu đang đánh giá nghiêm túc về một động thái chuyển nhượng dành cho tuyển thủ người Colombia, người vừa trải qua một chiến dịch vô cùng ấn tượng.

Chelsea tranh Munoz. (Ảnh: Getty Images)

Nhu cầu chiến thuật cấp thiết của Chelsea và Barcelona

Sự quan tâm từ Chelsea xuất phát từ bài toán nhân sự nan giải bên hành lang cánh phải. Đội bóng thành London rất cần một phương án chia lửa đáng tin cậy trong bối cảnh thủ quân Reece James thường xuyên phải vật lộn với những chấn thương dai dẳng. Việc sở hữu một hậu vệ có nền tảng thể lực dồi dào sẽ giúp hàng phòng ngự Chelsea duy trì tính ổn định xuyên suốt mùa giải.

Trong khi đó, Barcelona cũng đang ráo riết tìm kiếm sự tăng cường cho vị trí tương tự. Tương lai của Jules Kounde tại đội chủ sân Camp Nou hiện bị đặt dấu hỏi lớn, buộc ban huấn luyện phải tính toán phương án thay thế. Đại diện xứ Catalan muốn bổ sung một hậu vệ có thiên hướng tấn công nhằm gia tăng sự linh hoạt trong các phương án vận hành chiến thuật.

Mẫu hậu vệ toàn diện với những số liệu ấn tượng

Daniel Munoz vừa trải qua một mùa giải thăng hoa khi đóng vai trò chốt chặn không thể thay thế bên hành lang phải. Ngôi sao 30 tuổi là nhân tố nổi bật giúp câu lạc bộ nâng cao chiếc cúp vô địch UEFA Conference League nhờ nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng lên công về thủ nhịp nhàng.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự, tuyển thủ Colombia còn thể hiện khả năng hỗ trợ tấn công đặc biệt hiệu quả. Thống kê chỉ ra rằng anh đã đóng góp trực tiếp vào 9 bàn thắng, bao gồm 5 pha lập công và 4 đường kiến tạo trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua. Đây là những thông số đầy thuyết phục đối với một cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ biên.

Nút thắt hợp đồng và rào cản mức phí chuyển nhượng

Mặc dù cả Chelsea lẫn Barcelona đều sở hữu tiềm lực tài chính lớn, thương vụ này dự kiến sẽ đối mặt với rào cản vô cùng lớn từ phía câu lạc bộ chủ quản. Đội bóng Nam London không hề chịu áp lực phải bán trụ cột của mình khi bản hợp đồng của Munoz tại sân Selhurst Park vẫn còn thời hạn đến tận năm 2028.

Ngoài ra, đại diện Ngoại hạng Anh hiểu rất rõ giá trị của một trong những hậu vệ cánh toàn diện nhất giải đấu thời điểm hiện tại. Họ dự kiến sẽ yêu cầu một mức phí chuyển nhượng khổng lồ để bảo vệ lực lượng. Dù Munoz từng bỏ ngỏ khả năng gia nhập Barcelona, việc câu lạc bộ chủ quản kiên quyết giữ người có thể khiến thương vụ đi vào ngõ cụt nếu không xuất hiện một lời đề nghị thực sự đột phá trên bàn đàm phán.