Chelsea và Newcastle đại chiến vì Folarin Balogun: Canh bạc 55 triệu euro Chelsea và Newcastle đang cạnh tranh quyết liệt nhằm sở hữu Folarin Balogun. Với mức giá khoảng 55 triệu euro, chân sút của AS Monaco đang là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp hàng công.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến một cuộc đua song mã đầy kịch tính giữa hai đại gia Ngoại hạng Anh là Chelsea và Newcastle United. Tâm điểm của mọi sự chú ý đang đổ dồn về Folarin Balogun, tiền đạo thuộc biên chế AS Monaco, người vừa có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo đội tuyển Mỹ.

Áp lực tài chính buộc AS Monaco phải nhả người

Theo nguồn tin từ Caught Offside, AS Monaco đã đưa ra mức định giá cho ngôi sao của mình trong khoảng từ 50 đến 55 triệu euro. Đây là một con số đáng kể, nhưng phản ánh đúng giá trị thực tế của một chân sút đang ở độ chín của sự nghiệp. Đội bóng Ligue 1 buộc phải cân nhắc việc bán đi trụ cột do không giành được tấm vé tham dự Champions League mùa tới, dẫn đến nhu cầu cấp thiết trong việc cân đối ngân sách tài chính.

Sát thủ bước ra từ ánh sáng World Cup

Folarin Balogun không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Anh, nhưng chính kỳ FIFA World Cup 2026 mới là bệ phóng đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Kể từ khi rời Arsenal để gia nhập Monaco với giá 30 triệu euro vào năm 2023, tiền đạo sinh năm 2001 đã duy trì một hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Balogun đang chơi khá tốt ở World Cup. Ảnh: Getty.

Thống kê cho thấy Balogun đã ghi dấu ấn đậm nét với 31 bàn thắng và 13 đường kiến tạo sau 91 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng Công quốc. Khả năng chọn vị trí thông minh, tốc độ và kỹ năng dứt điểm đa dạng là những yếu tố khiến anh trở thành mẫu trung phong hiện đại mà nhiều huấn luyện viên khao khát.

Lời giải cho bài toán hàng công tại Stamford Bridge và St James' Park

Tại Stamford Bridge, ban lãnh đạo Chelsea đang ráo riết tìm kiếm một phương án nâng cấp hỏa lực. Tương lai bất định của chân sút trẻ Liam Delap buộc đội bóng thành London phải có những tính toán dài hơi hơn trên thị trường chuyển nhượng. Một tiền đạo đã khẳng định được năng lực như Balogun được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của The Blues.

Trong khi đó, phía Newcastle United, huấn luyện viên Eddie Howe cũng đang đối mặt với những cơn đau đầu tương tự. Những bản hợp đồng đắt giá như Nick Woltemade hay Yoane Wissa đều chưa thể mang lại sự an tâm tuyệt đối. Việc sở hữu một trung phong đáng tin cậy như Balogun sẽ là chìa khóa để "Chích chòe" hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh top đầu tại Ngoại hạng Anh.

Dù nhận được sự quan tâm từ cả Everton, Borussia Dortmund và Juventus, nhưng sức hút từ Ngoại hạng Anh vẫn là yếu tố quyết định. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Chelsea và Newcastle đang chiếm ưu thế trong thương vụ này. Một cuộc trở lại xứ sở sương mù không chỉ là bước tiến về sự nghiệp mà còn là cơ hội để Balogun khẳng định giá trị bản thân tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.