Chelsea và Real Madrid đạo diễn hai cú lật kèo chuyển nhượng trị giá 258 triệu euro Chelsea chi 117 triệu bảng nẫng tay trên Arsenal vụ Morgan Rogers, trong khi Real Madrid chiêu mộ Yan Diomande giá 120 triệu euro ngay trước mặt PSG.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy của tính quyết đoán và sức mạnh tài chính tuyệt đối. Chelsea và Real Madrid vừa hoàn tất hai thương vụ lật kèo ngoạn mục với tổng giá trị lên tới hơn 258 triệu euro, trực tiếp đập tan kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của Arsenal và Paris Saint-Germain.

Chelsea nẫng tay trên Arsenal với kỷ lục 117 triệu bảng

Morgan Rogers chính là cái tên tạo nên dư chấn đầu tiên trên thị trường. Ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa vốn là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của Arsenal, đội bóng đã dành hơn một năm để theo đuổi và tin tưởng sân Emirates là bến đỗ lý tưởng cho tiền vệ này.

Tuy nhiên, sự chủ quan của Pháo thủ khi kiên nhẫn chờ đợi kỳ World Cup 2026 kết thúc mới gửi lời đề nghị chính thức đã tạo cơ hội cho đối thủ. Chelsea lặng lẽ nhập cuộc và nhanh chóng chốt hạ thương vụ với mức giá kỷ lục 117 triệu bảng (khoảng 138 triệu euro).

Rogers từ chối Arsenal để chọn Chelsea.

Con số này chính thức biến Rogers trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử, vượt qua cột mốc 116 triệu bảng của Elliot Anderson. Dự án thể thao dưới thời tân thuyền trưởng Xabi Alonso cùng tiềm lực tài chính của Chelsea đã hoàn toàn thuyết phục được Rogers, để lại sự ngỡ ngàng lớn cho ban lãnh đạo Arsenal.

Real Madrid đập tan giấc mộng sở hữu Yan Diomande của PSG

Kịch bản tương tự diễn ra ở thương vụ Yan Diomande, tài năng 19 tuổi người Bờ Biển Ngà thuộc biên chế RB Leipzig. Trước đó, theo nhà báo Fabrizio Romano, PSG đã đạt thỏa thuận cá nhân với Diomande về bản hợp đồng có thời hạn 5 năm sau khi cầu thủ này quyết định chọn đại diện nước Pháp thay vì Liverpool.

Dù vậy, Real Madrid đã can thiệp quyết liệt vào phút chót. Sau khi mức giá 100 triệu euro bị RB Leipzig từ chối, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lập tức nâng lời đề nghị lên 120 triệu euro để hoàn tất thương vụ.

Diomande đầu quân cho Real Madrid thay vì PSG.

Trước mức phí đắt đỏ mà Real Madrid đưa ra, PSG buộc phải tuyên bố rút lui. Đại diện đội bóng nước Pháp đưa ra thông điệp đanh thép gửi tới Sky Sports: "Mức phí chuyển nhượng được yêu cầu và tiền lương là hoàn toàn không cân xứng và bị bóp méo, và Paris Saint-Germain sẽ không đánh đổi các nguyên tắc quản lý tài chính lành mạnh và cân bằng đội hình."

Sự thay đổi trong cục diện chuyển nhượng châu Âu

Sự kiên định của PSG cho thấy họ từ chối tham gia vào cuộc đua nâng giá của các nhà môi giới. Trái lại, Real Madrid tiếp tục khẳng định thế lực trên thị trường chuyển nhượng khi sở hữu thêm một bản hợp đồng bom tấn.

Hai thương vụ Morgan Rogers và Yan Diomande là bằng chứng cho thấy tốc độ đàm phán cùng tiềm lực tài chính vượt trội có thể đảo ngược mọi thỏa thuận ban đầu chỉ trong thời gian ngắn.