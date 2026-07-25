Chelsea vượt mốc 200 triệu bảng mua sắm: Mảnh ghép Lacroix và đại kế hoạch Alonso Chiêu mộ Maxence Lacroix giá 52 triệu bảng, Chelsea nâng tổng chi tiêu hè 2026 lên 216 triệu bảng. HLV Xabi Alonso dần hoàn thiện bộ khung nhờ chiến lược thanh lý tối ưu.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 tiếp tục chứng kiến bước đi đầy quyết đoán của Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge vừa chính thức đạt thỏa thuận trị giá 52 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace. Bản hợp đồng này chính thức đưa đội bóng thành London cán mốc mùa hè thứ năm liên tiếp chi tiêu vượt ngưỡng 200 triệu bảng.

Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Xabi Alonso, những con số mua sắm đắt đỏ không còn là hành động bộc phát trên thị trường chuyển nhượng. Ngược lại, đây là một lộ trình đại tu đội hình bài bản, hướng tới việc xây dựng hệ thống phòng ngự vững chắc và giàu kinh nghiệm chinh chiến tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Maxence Lacroix: "Đá tảng" lý tưởng cho triết lý của Xabi Alonso

Maxence Lacroix từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của bộ phận tuyển trạch Chelsea. Qua hai mùa giải thi đấu bùng nổ tại Crystal Palace với đều đặn 35 lần ra sân mỗi mùa, trung vệ người Pháp đã chứng minh được năng lực của một trung vệ hàng đầu Ngoại hạng Anh. Anh không chỉ sở hữu các thông số phòng ngự ấn tượng mà còn là nhân tố chủ chốt giúp Crystal Palace đăng quang tại FA Cup và UEFA Conference League.

Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace.

Sự xuất hiện của Lacroix được kỳ vọng sẽ tạo nên đối tác ăn ý cùng Levi Colwill ở trung tâm hàng phòng ngự. Cặp đôi này mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thể chất, tư duy đọc trận đấu và khả năng tịnh tiến bóng hiện đại từ tuyến dưới. Việc vừa có màn ra mắt đội tuyển quốc gia Pháp và chinh chiến tại World Cup càng làm gia tăng giá trị chuyên môn lẫn bản lĩnh trận mạc cho tân binh 52 triệu bảng.

Bức tranh 216 triệu bảng và chiến lược tái thiết toàn diện

Thương vụ Lacroix là mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện bức tranh chi tiêu tổng lực lên tới 216 triệu bảng của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Trước đó, Stamford Bridge đã đón bản hợp đồng kỷ lục câu lạc bộ Morgan Rogers với mức giá 117 triệu bảng, cùng hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta trị giá 47 triệu bảng.

Morgan Rogers là thương vụ kỷ lục của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Bên cạnh các tân binh đắt giá, lực lượng của HLV Xabi Alonso còn được bổ sung hai tài năng trẻ Geovany Quenda và Emmanuel Emegha – những thương vụ đã được hoàn tất thỏa thuận từ năm ngoái. Chiến lược của Chelsea hiện tại thể hiện rất rõ ràng: ưu tiên tối đa những nhân sự đã kiểm chứng được năng lực hoặc sẵn sàng thích nghi ngay với môi trường Ngoại hạng Anh để nâng cấp chất lượng đội hình tức thì.

Nghệ thuật cân bằng ngân sách tại Stamford Bridge

Điểm khác biệt lớn nhất trong chiến dịch mua sắm lần này của Chelsea chính là khả năng quản trị tài chính linh hoạt. Việc vung tiền trên thị trường chuyển nhượng được đền bù bằng dòng tiền thu về rất lớn từ các thương vụ bán cầu thủ hiệu quả.

Đội bóng thành London đã thu về 48 triệu bảng khi bán Andrey Santos cho Manchester United, thu 51 triệu bảng từ việc để Marc Cucurella chuyển sang Real Madrid, và bổ sung 24 triệu bảng nhờ bán tài năng trẻ Tyrique George cho Everton. Việc đẩy Alejandro Garnacho sang Aston Villa theo dạng cho mượn cũng giúp giảm tải đáng kể quỹ lương. Ngoài ra, ban lãnh đạo Chelsea đang thảo luận để Axel Disasi di chuyển theo chiều ngược lại gia nhập Crystal Palace như một phần trong thỏa thuận chiêu mộ Lacroix.

Dù đã chi hơn 200 triệu bảng, quá trình tái thiết của Chelsea vẫn chưa dừng lại. Đội bóng đang đánh giá khả năng chiêu mộ trung vệ kinh nghiệm John Stones theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở chiều ngược lại, hàng loạt cái tên như Enzo Fernández, Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Nicolas Jackson, Liam Delap và thủ môn Filip Jorgensen đều nằm trong danh sách có thể rời đi để tối ưu hóa nhân sự.

HLV Xabi Alonso không muốn duy trì một đội hình quá cồng kềnh trước khi bước vào chuyến du đấu tiền mùa giải tại Úc và châu Á. Những trận giao hữu chất lượng với Tottenham, Juventus hay AC Milan tới đây sẽ là bài kiểm tra thực tế đầu tiên cho bộ khung triệu bảng mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang nỗ lực xây dựng.