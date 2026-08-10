Chi 35 triệu euro mua Zion Suzuki, PSG gây bất ngờ khi đem cho Juventus mượn ngay lập tức Paris Saint-Germain chốt thương vụ chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki từ Parma với giá 35 triệu euro, nhưng sẽ lập tức cho Juventus mượn theo chiến lược dài hạn.

Paris Saint-Germain đã đạt thỏa thuận cá nhân với Zion Suzuki, thủ thành 23 tuổi thuộc biên chế Parma, chuẩn bị hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá khoảng 35 triệu euro cùng bản hợp đồng kéo dài 5 năm đến năm 2031. Tuy nhiên, ngôi sao người Nhật Bản sẽ không khoác áo đội bóng thủ đô nước Pháp ngay trong mùa giải tới.

Chiến lược tích lũy tài nguyên dài hạn

Thương vụ Zion Suzuki trở nên đặc biệt bởi PSG không có ý định sử dụng anh trong khung gỗ ngay lập tức. Đội chủ sân Parc des Princes hiện đã sở hữu hai thủ môn chất lượng là Lucas Chevalier và Matvei Safonov, cả hai đều khẳng định muốn tiếp tục ở lại để cạnh tranh vị trí chính thức. Việc chiêu mộ Suzuki hoàn toàn không xuất phát từ nhu cầu thay thế nhân sự cấp thiết.

Bằng cách ký hợp đồng với thủ thành 23 tuổi rồi lập tức đem cho mượn, PSG vừa chốt hạ thành công một trong những tài năng triển vọng nhất ở vị trí gác đền tại châu Âu, vừa tránh lãng phí thời gian phát triển của cầu thủ. Nếu thương vụ hoàn tất, PSG sẽ sở hữu tới 6 thủ môn chuyên nghiệp còn hợp đồng, minh chứng cho tầm nhìn chuẩn bị cho tương lai dài hạn dưới thời HLV Luis Enrique.

Nút thắt Juventus và đòn bẩy thương lượng

Điểm đến ưu tiên trong bản hợp đồng cho mượn của Zion Suzuki chính là Juventus. Đội bóng thành Turin vốn đã theo đuổi thủ môn tuyển Nhật Bản từ trước nhưng gặp rào cản tài chính, đặc biệt là khi Parma từng yêu cầu mức phí lên tới 40 triệu euro.

Trong quá trình đàm phán giữa PSG và Juventus liên quan đến tiền đạo Randal Kolo Muani, hai câu lạc bộ đã tìm được tiếng nói chung khi lồng ghép phương án để Suzuki gia nhập đội bóng Italy theo dạng cho mượn. Nước đi này giúp PSG vừa giải quyết được môi trường thi đấu đỉnh cao cho tân binh, vừa tạo lợi thế đáng kể trên bàn đàm phán với đối tác.

Tài năng bùng nổ của thủ thành 23 tuổi

Zion Suzuki thu hút sự chú ý lớn từ các ông lớn châu Âu nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Serie A và World Cup 2026.

Ở tuổi 23, Zion Suzuki đang vươn lên trở thành một trong những người gác đền triển vọng nhất thế hệ của mình. Màn trình diễn xuất sắc tại Serie A trong màu áo Parma cùng phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 đã khiến giá trị của anh tăng vọt trên thị trường chuyển nhượng.

Bên cạnh phản xạ xuất thần, điểm mạnh lớn nhất của Suzuki chính là khả năng chơi chân nhuần nhuyễn — yếu tố cực kỳ then chốt đối với các đội bóng theo đuổi triết lý kiểm soát bóng hiện đại. Ban lãnh đạo PSG nhận thức rõ nếu không nhanh tay chốt hạ thương vụ này, mức phí để sở hữu tuyển thủ Nhật Bản sẽ còn vượt xa con số 35 triệu euro trong các kỳ chuyển nhượng tiếp theo.