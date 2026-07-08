Thể thao 360 Chỉ có thể là Lionel Messi Argentina bị Ai Cập dẫn trước 2 bàn cho tới phút 79. Và chỉ có thể là Lionel Messi mới đưa nhà đương kim vô địch trở về từ cõi chết, khi chính anh mở đầu cho màn lội ngược dòng không tưởng trước đại diện châu Phi.

Đội tuyển Ai Cập vừa viết nên trang sử mới khi đánh bại Australia trên chấm luân lưu để lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Đoàn quân của HLV Hossam Hassan đang cho thấy sự ổn định với chỉ một thất bại trong tám trận quốc tế gần nhất, khi thắng 4, hòa 3. Đáng chú ý, ba trong bốn trận của họ tại World Cup năm nay đều kết thúc với tỷ số 1-1 sau 90 phút, cho thấy sự cân bằng của “những Pharaoh” trước mọi đối thủ. Gặp Argentina tại vòng 1/8, sẽ là một thử thách cực đại đối với Ai Cập, bởi thành tích đối đầu giữa đại diện châu Phi với các đại diện thuộc khu vực Nam Mỹ rất khiêm tốn khi chỉ thắng 1 trong 16 lần đối đầu. Tuy nhiên, Ai Cập có thể tự tin hơn trong lần đối đầu này, bởi Ai Cập đã có hành trình tại World Cup 2026 khá ấn tượng. Khởi đầu bằng trận hòa trước Bỉ, “Những Pharaoh” sau đó giành chiến thắng quan trọng trước New Zealand và hòa Iran, qua đó đủ điều kiện vượt qua vòng bảng. Ở vòng knock-out, Ai Cập thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Úc sau loạt luân lưu, qua đó cho thấy họ là đội bóng không dễ bị đánh bại trong những trận đấu căng thẳng. Tuy nhiên, trước một Argentina cực kỳ bản lĩnh, “Những Pharaoh” đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành tấm vé vào tứ kết, dù họ đã dẫn trước 2 bàn cho tới phút 79 của trận đấu.

Về phía Argentina, Lionel Messi và các đồng đội vừa trải qua một trận cầu vắt kiệt sức lực trước “Tí hon” Cape Verde ở vòng 1/16. Trong trận đấu đầy vất vả này, Argentina có lúc phải gồng mình chống chọi các đợt tấn công của đối phương. Tuy vậy, cuối cùng Argentina cũng vượt khó để đi tiếp vào vòng trong. Đối đầu với Ai Cập là cơ hội để Argentina tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp, điều mà chỉ có Brazil làm được cách đây gần 64 năm. Thời điểm này, phong độ của Argentina hiện rất ấn tượng, đoàn quân xứ Tango đang sở hữu chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Yếu tố lịch sử tại các kỳ World Cup cũng đang đứng về Messi và các đồng đội, khi mới chỉ có duy nhất một nhà đương kim vô địch bị loại ở vòng 1/8, trong khi cả năm nhà vô địch gần nhất góp mặt ở vòng 1/8 đều giành quyền đi tiếp. Cùng với đó, đội bóng xứ Tango đã giành chiến thắng 7/9 trận gần nhất tại vòng 1/8 World Cup. Do vậy, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đội bóng xứ Tango cũng biết cách vượt qua cửa ải Ai Cập, để giành quyền đi tiếp.

Dù được đánh giá cao hơn Ai Cập, nhưng Argentina đã bất ngờ bị dẫn trước trong hiệp 1, khi Ibrahim đánh đầu ghi bàn cho Ai Cập. Sau đó, Messi đá hỏng phạt đền, còn thủ môn Shobeir liên tục cứu thua xuất thần cho đại diện châu Phi. Bước sang hiệp 2, sau khi được VAR cứu khỏi một bàn thua, Argentina đã phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 67. Xuất phát từ quả phạt góc của Argentina, Salah bứt tốc dẫn đầu pha phản công. Tiền đạo Ai Cập lao thẳng vào Romero rồi chuyền sang cánh phải cho Hassan. Hassan vượt qua Molina, thoát xuống sát đường biên ngang trước khi căng ngược vào trong để Zico dứt điểm một chạm từ cự ly khoảng 6 mét, không cho Emiliano Martínez cơ hội cản phá, nâng tỉ số lên 2-0 cho đại diện châu Phi.

Tỉ số 2-0 nghiêng về Ai Cập được duy trì tới phút thứ 79, sau đó là màn lội ngược dòng không tưởng do Messi khởi xướng. Đầu tiên là từ đường chuyền như đặt của Lionel, Romero thoải mái bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 6 mét, đưa bóng vào góc phải khung thành của Shobeir rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Argentina ở phút 79. Đến phút 83, Messi một lần nữa lại lên tiếng, từ cú nhả bóng của Alvarez, số 10 của Argentina tung cú vô-lê cực mạnh, bóng xuyên qua 2 hậu vệ của Ai Cập, làm tung nóc lưới thủ môn Shobeir quân bình tỉ số 2-2. Argentina có bàn ấn định tỉ số 3-2 ở phút 90+2, khi Fernandez đón quả tạt từ cánh phải, đánh đầu đưa bóng găm vào góc cao bên phải khung thành. Hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng trước Ai Cập. Argentina ghi tên vào tứ kết, và cái tên sẽ được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn sẽ là Lionel Messi.