Bộ Công Thương ban hành Công văn 5276/BCT-ATMT năm 2025 chỉ đạo tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn điện và vi phạm an toàn lưới điện cao áp.

Chỉ đạo tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn điện và vi phạm an toàn lưới điện

Tại Công văn 5276/BCT-ATMT năm 2025, nhằm giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn điện và vi phạm hành lang lưới điện cao áp, tăng cường giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn cho người và thiết bị trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện cao áp, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô năm 2025, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND các tỉnh) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn điện. Đưa chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào trong nhà trường để giáo dục học sinh nhận biết được các mối nguy hiểm, rủi ro, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành lưới điện với các địa phương nơi có công trình lưới điện trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện cao áp và công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn diện.

- Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành chú trọng công tác đào tạo, bồi huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác an toàn điện tại địa phương nhằm chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương: số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Thông tư 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 25:2025/BCT)

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực, Công ty điện lực các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi huấn nhiệm vụ cho các cán bộ, công nhận làm công tác quản lý an toàn, vận hành lưới điện nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định 62/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Thông tư 02/2025/TT-BCT quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực và các quy trình, quy phạm của ngành.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đối với các công trình điện tại các địa bàn, khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra mất an toàn, kịp thời các biện pháp ngăn chặn các tai nạn có thể xảy ra.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định về an toàn điện.

- Chủ động nghiên cứu xây dựng nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn điện cho đối tượng học sinh làm cơ sở đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo lồng ghép vào chương trình giáo dục trong nhà trường để học sinh hiểu và chấp hành tốt pháp luật về an toàn điện.

Trên đây là nội dung Chỉ đạo tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn điện và vi phạm an toàn lưới điện theo Công văn 5276/BCT-ATMT năm 2025.