Thời sự Lâm Đồng Chi hội An Lạc Hạnh hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An hơn 280 triệu đồng Ngày 12/8, bà Đỗ Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội An Lạc Hạnh thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo – Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chi hội vừa đến trao tận tay người dân vùng lũ Nghệ An tổng số tiền hơn 280 triệu đồng để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Chi hội An Lạc Hạnh đến trao hỗ trợ tận tay người dân vùng lũ Nghệ An

Cùng với sự đóng góp của các thành viên trong Chi hội, Chi hội An Lạc Hạnh đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước hướng về vùng lũ Nghệ An. Sau thời gian ngắn kêu gọi, tổng số tiền quyên góp đã hơn 280 triệu đồng, Chi hội đã đến tận nơi để trao tận tay người dân bản Hòa Lý xã Mỹ Lý; xã Nhôn Mai; bản Chắn, bản Mác xã Tương Dương; bản Con Phen, bản Tùng Hốc, bản Xàn xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở do cơn bão số 3 vừa qua.

Chi hội An Lạc Hạnh trao hỗ trợ cho các hộ gia đình bị sập nhà, trôi nhà, nhà sụt lún không thể ở được

Tại đây, Chi hội An Lạc Hạnh đã trực tiếp trao số tiền trợ giúp cho đại diện các hộ gia đình bị sập nhà, trôi nhà, nhà sụt lún không thể ở được… với tổng số tiền 281.709.000 đồng, dưới sự chứng kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã.

Chi hội An Lạc Hạnh cùng các mạnh thường quân hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An tổng số tiền hơn 280 triệu đồng

Bà Đỗ Thị Hằng chia sẻ: Dẫu chặng đường đến với người dân vùng lũ vô cùng nguy hiểm, nhiều điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở, nhưng đoàn vẫn đi hết những bản bị lũ quét nặng. Đoàn không còn thấy sự vất vả mà mong hỗ trợ được nhiều hộ gia đình kịp thời để bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.