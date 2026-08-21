Chi nhánh doanh nghiệp có được mở tài khoản thanh toán?

Doanh nghiệp có thể mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ủy quyền để chi nhánh doanh nghiệp sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo bà Lê Trang Anh tham khảo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 17/2024/TT-NHNN, đối tượng mở tài khoản thanh toán bao gồm: "các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, quy định hiện hành chưa làm rõ "các tổ chức khác" ở đây gồm những đối tượng nào và được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật nào.

Thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở tài khoản thanh toán cho các chi nhánh trực thuộc nhưng gặp vướng mắc, do luật chưa định nghĩa cụ thể về khái niệm "tổ chức", đồng thời thiếu quy định rõ ràng về việc chi nhánh (đơn vị phụ thuộc) có được phép mở tài khoản thanh toán hay không.

Bà Trang Anh kiến nghị nên quy định cụ thể thành "tổ chức khác được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam", đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ: Chi nhánh doanh nghiệp có thuộc trường hợp "tổ chức khác" và có được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Về quy định đối tượng mở tài khoản thanh toán tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định:

"2. Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân (pháp nhân Việt Nam, pháp nhân nước ngoài), doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật".

Theo đó, các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán khi quy định pháp luật cho phép.

Đối với trường hợp ví dụ của bà đưa ra liên quan đến chi nhánh của doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự và Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung), chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân/doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp có thể mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ủy quyền để chi nhánh doanh nghiệp sử dụng tài khoản thanh toán.