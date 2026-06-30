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    Chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật có phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

    30/06/2026 11:05

    Theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, chi phí di dời hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật được xác định là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

    Bà Lê Linh (Huế) hỏi, có văn bản nào quy định nếu chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật này vượt một mức nào đó thì phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật như một dự án bình thường không?

    Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Chi phí di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quy định tại Điều 10 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

    Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được hướng dẫn tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.


    Theo baochinhphu.vn
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          Chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật có phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật?
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