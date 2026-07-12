Chi phí sang tên sổ đỏ năm 2026: Các loại thuế phí và trách nhiệm chi trả Theo quy định mới nhất, việc sang tên sổ đỏ năm 2026 bao gồm các khoản phí như lệ phí trước bạ, phí thẩm định và công chứng, đòi hỏi sự thỏa thuận rõ ràng giữa các bên.

Khi thực hiện các giao dịch mua bán, tặng cho hoặc thừa kế nhà đất, việc xác định rõ nghĩa vụ tài chính là bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi pháp lý và hạn chế tranh chấp. Theo Luật Đất đai 2024, quy trình sang tên sổ đỏ (đăng ký biến động đất đai) đòi hỏi người dân phải hoàn thành các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của cơ quan Nhà nước.

Khung pháp lý về đăng ký biến động đất đai năm 2026

Sang tên sổ đỏ là cách gọi phổ biến của thủ tục đăng ký biến động khi có sự thay đổi về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Luật Đất đai 2024 quy định rõ, sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng.

Nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, người nhận chuyển nhượng sẽ phát sinh thêm lệ phí cấp sổ. Ảnh minh họa

Việc cấp mới Giấy chứng nhận sẽ làm phát sinh thêm lệ phí cấp sổ. Trong trường hợp chỉ xác nhận biến động trên sổ hiện có, quyền sử dụng đất của người dân vẫn được pháp luật bảo đảm đầy đủ nhưng chi phí sẽ thấp hơn do không tốn lệ phí phôi sổ mới.

Chi tiết các khoản tiền phát sinh khi sang tên sổ đỏ

Người dân cần chuẩn bị ngân sách cho bốn loại chi phí chính khi thực hiện giao dịch nhà đất:

1. Lệ phí trước bạ

Đây là khoản lệ phí bắt buộc khi đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Căn cứ Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất hiện nay là 0,5% giá trị tài sản tính theo bảng giá đất của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương tại thời điểm nộp hồ sơ.

2. Phí thẩm định hồ sơ

Khoản phí này chi trả cho việc cơ quan chức năng thẩm tra các điều kiện pháp lý trước khi phê duyệt đăng ký biến động. Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Do đó, chi phí này sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào vị trí địa lý, diện tích thửa đất và tính chất của từng bộ hồ sơ tại địa phương đó.

3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Khoản tiền này chỉ áp dụng đối với các trường hợp người dân có nhu cầu hoặc thuộc diện phải cấp mới phôi Giấy chứng nhận. Mức thu cũng do từng tỉnh, thành phố quy định dựa trên điều kiện thực tế của địa phương.

4. Chi phí công chứng và chứng thực

Hợp đồng giao dịch nhà đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực để có giá trị pháp lý. Phí công chứng được tính dựa trên tổng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng theo biểu phí hành nghề công chứng hiện hành.

Phân định trách nhiệm chi trả giữa bên mua và bên bán

Pháp luật hiện hành không bắt buộc toàn bộ chi phí sang tên phải do một bên duy nhất gánh chịu. Trách nhiệm tài chính thường được phân bổ dựa trên thỏa thuận dân sự giữa các bên:

Thông lệ thị trường: Thông thường, bên bán sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, trong khi bên mua chịu lệ phí trước bạ và phí cấp sổ mới.

Thông thường, bên bán sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, trong khi bên mua chịu lệ phí trước bạ và phí cấp sổ mới. Thỏa thuận riêng: Các bên có thể thỏa thuận một bên chịu toàn bộ chi phí (bao gồm cả thuế và phí) hoặc chia đôi tùy theo sự thống nhất trong hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng.

Việc minh bạch các khoản chi ngay từ giai đoạn đàm phán không chỉ giúp quá trình thông quan hồ sơ diễn ra nhanh chóng mà còn giúp các bên chủ động nguồn tài chính, tránh những rủi ro phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình hoàn tất giao dịch bất động sản.

Lưu ý: Thông tin về các khoản phí có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh quy hoạch và chính sách tài chính của từng địa phương tại thời điểm giao dịch.