Chi tiết cấu hình mẫu vivo X500 tiêu chuẩn: Pin 7.500 mAh, sạc 90W và chip Dimensity 3nm Smartphone vivo X500 chính thức lộ diện cấu hình qua chứng nhận 3C với viên pin 7.500 mAh, công nghệ sạc nhanh 90W cùng vi xử lý Dimensity 3nm mạnh mẽ.

Mẫu flagship vivo X500 vừa chính thức được cơ quan 3C của Trung Quốc cấp chứng nhận với mã hiệu V2602A. Thiết bị gây ấn tượng nhờ viên pin dung lượng khổng lồ 7.500 mAh, công nghệ sạc nhanh 90W, màn hình OLED 1.5K phẳng và vi xử lý Dimensity 3nm thế hệ mới.

Thiết kế đổi mới cùng khả năng hiển thị chất lượng

Dòng sản phẩm flagship thế hệ mới của vivo dự kiến sẽ trình làng vào tháng 9 tại thị trường Trung Quốc. Sự xuất hiện của mẫu máy mang mã model V2602A trên dữ liệu cơ quan kiểm duyệt 3C đã khẳng định công tác chuẩn bị thương mại hóa đang đi vào giai đoạn hoàn tất.

Khác biệt lớn nhất về ngoại hình giữa phiên bản tiêu chuẩn vivo X500 và các bản Pro nằm ở thiết kế mặt lưng. Trong khi phiên bản Pro và Pro Max tiếp tục duy trì cụm camera hình tròn lớn đặt chính giữa, vivo X500 bản tiêu chuẩn lại chuyển cụm camera về góc trên cùng bên trái, tạo sự khác biệt rõ nét.

Về khả năng hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình OLED thiết kế phẳng với kích thước 6.59 inch. Độ phân giải đạt mức 1.5K giúp tối ưu hóa độ sắc nét và màu sắc, mang lại trải nghiệm quan sát lẫn thao tác vuốt chạm mượt mà.

Hiệu năng từ chip Dimensity 3nm và thời lượng pin 7.500 mAh

Cung cấp sức mạnh cho vivo X500 là vi xử lý thuộc dòng MediaTek Dimensity 9-series, sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Sự kết hợp này mang tới hiệu năng xử lý cao cùng khả năng tối ưu điện năng hiệu quả cho các tác vụ hàng ngày lẫn ứng dụng nặng.

vivo X500 sẽ sở hữu bộ vi xử lý thuộc dòng Dimensity 9-series của nhà MediaTek

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên smartphone này là viên pin dung lượng khoảng 7.500 mAh. Để nạp năng lượng cho nguồn pin lớn này, nhà sản xuất trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 90W đi kèm sạc không dây 40W.

Chứng nhận 3C của vivo X500 hé lộ công nghệ sạc nhanh công suất 90W cực kỳ ấn tượng

Hệ thống camera và nền tảng phần mềm OriginOS 7