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    Chi tiết cấu hình ZTE Blade A35e: Thông số RAM gây tranh cãi trong phân khúc giá rẻ

    Lê Nhân06/08/2026 17:50

    ZTE Blade A35e vừa bất ngờ xuất hiện trên trang chủ ZTE Pakistan với màn hình 6.52 inch, pin 5.000 mAh cùng cách công bố dung lượng RAM ảo đầy nghi vấn.

    Mẫu smartphone giá rẻ ZTE Blade A35e vừa chính thức xuất hiện trên trang web của hãng tại thị trường Pakistan. Mặc dù đã từng xuất hiện trong danh sách chứng nhận từ năm 2024, đợt niêm yết âm thầm này lại gây chú ý bởi các thông số kỹ thuật tối giản cùng cách công bố dung lượng bộ nhớ RAM nhiều nghi vấn từ nhà sản xuất.

    Bảng thông số kỹ thuật sơ bộ của ZTE Blade A35e

    Dù chưa công bố toàn bộ chi tiết linh kiện, các thông số cơ bản của thiết bị đã được đăng tải công khai trên trang thông tin chính thức của hãng.

    Thông sốChi tiết công bố
    Màn hình6.52 inch
    Camera chính8 MP
    Bộ nhớ trong64 GB
    Dung lượng pin5.000 mAh
    Vi xử lý8 nhân (Xung nhịp 1.6 GHz)
    Bộ nhớ RAM4(2+2) GB hoặc 6(2+4) GB Dynamic RAM
    Blade A35e sẽ sở hữu màn hình kích thước 6.52 inch, đi kèm camera chính 8MP
    Blade A35e sẽ sở hữu màn hình kích thước 6.52 inch, đi kèm camera chính 8MP

    Phân tích nghi vấn về bộ nhớ RAM thực tế

    Điểm gây tranh cãi lớn nhất trên ZTE Blade A35e nằm ở cách trình bày bộ nhớ RAM trong bảng thông số. Nhà sản xuất cho biết thiết bị có hai tùy chọn phiên bản bao gồm 6(2+4)GB Dynamic RAM và 4(2+2)GB Dynamic RAM.

    Cách công bố thông số bộ nhớ RAM khó hiểu của ZTE Blade A35e
    Cách công bố thông số bộ nhớ RAM khó hiểu của ZTE Blade A35e

    Theo quy chuẩn chung của ngành công nghiệp di động, công thức hiển thị này đại diện cho cấu trúc "RAM vật lý + RAM ảo mở rộng". Như vậy, dung lượng RAM phần cứng thực tế của thiết bị chỉ vỏn vẹn ở mức 2GB, trong khi 2GB hoặc 4GB còn lại được chuyển đổi từ dung lượng bộ nhớ trong (ROM) thông qua thuật toán phần mềm.

    Bên cạnh đó, công nghệ RAM ảo (Dynamic RAM) chỉ hỗ trợ duy trì ứng dụng ở trạng thái chờ tốt hơn chứ không thể thay thế cho băng thông và tốc độ truy xuất của RAM vật lý. Việc chỉ trang bị 2GB RAM phần cứng khiến khả năng xử lý đa nhiệm bị hạn chế đáng kể, dễ xuất hiện hiện tượng tràn RAM hoặc tải lại ứng dụng trong quá trình sử dụng.

    Đánh giá khả năng vận hành trong thực tế

    Ngoài dung lượng RAM khiêm tốn, các thông số còn lại của ZTE Blade A35e thể hiện rõ định hướng tối ưu chi phí. Màn hình 6.52 inch cùng viên pin 5.000 mAh là hai yếu tố giúp đáp ứng thời lượng sử dụng dài cho các nhu cầu liên lạc và giải trí cơ bản.

    Tuy nhiên, vi xử lý 8 nhân xung nhịp 1.6GHz chưa rõ danh tính kết hợp với bộ nhớ RAM vật lý 2GB sẽ là thách thức lớn đối với việc vận hành mượt mà các ứng dụng hiện nay. Hiện tại, ZTE vẫn chưa đưa ra phản hồi hoặc đính chính về các chi tiết kỹ thuật này trên trang chủ Pakistan.

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      Khoa học - công nghệ
      Chi tiết cấu hình ZTE Blade A35e: Thông số RAM gây tranh cãi trong phân khúc giá rẻ
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