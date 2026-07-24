Chi tiết hệ thống camera Samsung Galaxy Z Fold8: Cảm biến kép 50MP và quay video 8K Samsung Galaxy Z Fold8 gây chú ý khi nâng cấp hệ thống camera kép 50MP ở mặt lưng, hỗ trợ quay video 8K và trang bị hai camera selfie 10MP.

Samsung Galaxy Z Fold8 tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ khi mang đến những cải tiến đáng kể về khả năng nhiếp ảnh di động. Với hệ thống camera được nâng cấp toàn diện, mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới của Samsung hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung hàng ngày.

Galaxy Z Fold8 sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng với thông số cực kỳ ấn tượng

Cụm camera kép 50MP ấn tượng ở mặt lưng

Ở mặt sau, Samsung Galaxy Z Fold8 được trang bị hệ thống camera kép với độ phân giải đồng đều 50MP. Cảm biến chính góc rộng sở hữu kích thước 1/1.56 inch, khẩu độ F1.8, hỗ trợ công nghệ chống rung quang học OIS và lấy nét tự động dual-pixel PDAF với góc nhìn 85 độ. Sự kết hợp này giúp máy bắt trọn từng khoảnh khắc sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bên cạnh đó, camera phụ góc siêu rộng 50MP sở hữu cảm biến kích thước 1/2.5 inch, khẩu độ F1.9 cùng góc nhìn rộng lên tới 120 độ. Nhờ tích hợp công nghệ lấy nét quad-pixel PDAF, ống kính này cho phép bao quát toàn cảnh không gian một cách mượt mà và rõ nét.

Cả hai camera phía sau đều có khả năng quay video chất lượng cao lên đến độ phân giải 4K

Về khả năng ghi hình, cả hai ống kính mặt sau đều hỗ trợ quay video độ phân giải 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây hoặc tối đa 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất video chất lượng cao.

Hệ thống camera selfie kép tối ưu cho hai màn hình

Đối với nhu cầu chụp ảnh tự sướng và đàm thoại video, thiết bị tích hợp hai cảm biến 10MP nằm gọn bên trong các lỗ đục ở cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập bên trong. Cả hai cảm biến trước đều có kích thước 1/3.5 inch, khẩu độ F2.2 và hỗ trợ quay video 4K 60 khung hình/giây.

Máy tích hợp hai cảm biến 10MP nằm gọn bên trong các lỗ đục ở cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập bên trong

Đáng chú ý, camera selfie ở màn hình phụ phía ngoài sở hữu góc nhìn 85 độ, trong khi camera nằm ở màn hình chính bên trong có góc nhìn rộng hơn đạt 100 độ, giúp tối ưu hóa không gian cho các cuộc gọi video nhóm.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Z Fold8

So với phiên bản Z Fold8 Ultra cao cấp hơn, thiết bị tiêu chuẩn này không trang bị ống kính tele chuyên dụng và sử dụng cảm biến chính nhỏ hơn. Tuy nhiên, các thông số hiện tại vẫn đảm bảo hiệu năng đáp ứng tốt mọi thao tác chụp ảnh và giải trí. Chi tiết cấu hình phần cứng của sản phẩm được thể hiện qua bảng sau:

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch, 120 Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Camera sau Chính 50MP (OIS, F1.8) + Góc siêu rộng 50MP (F1.9, 120°) Camera trước 2 cảm biến 10MP (Màn hình ngoài 85°, Màn hình trong 100°) Quay video Hỗ trợ 8K@30fps, 4K@60fps Dung lượng pin & Sạc 4.800 mAh, sạc nhanh 45W Trọng lượng & Độ bền 201 g, chuẩn kháng nước IP48, khung Advanced Armor Aluminum

Nhìn chung, việc duy trì sự cân bằng giữa tính năng cao cấp, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy mạnh mẽ cùng thiết kế mỏng nhẹ 201g giúp Samsung Galaxy Z Fold8 tiếp tục khẳng định sức hút trong phân khúc smartphone gập cao cấp.