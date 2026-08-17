Chi tiết HMD 102 Pro 4G lộ diện với viên pin 1200 mAh và khả năng kết nối 2 SIM tiện lợi Mẫu điện thoại HMD 102 Pro 4G vừa rò rỉ thông số với các cải tiến đáng chú ý gồm viên pin 1.200 mAh, RAM 24 MB cùng khả năng hỗ trợ 2 SIM 4G linh hoạt.

Thị trường điện thoại phổ thông chuẩn bị đón nhận thêm một thiết bị mới khi thông tin rò rỉ về HMD 102 Pro 4G chính thức lộ diện. Là phiên bản nâng cấp của dòng HMD 102 4G tiêu chuẩn, sản phẩm này hướng đến người dùng cần một thiết bị liên lạc bền bỉ, thời lượng pin dài và hỗ trợ kết nối mạng di động ổn định.

Tối ưu khả năng liên lạc với kết nối 2 SIM 4G và phần cứng cải tiến

Theo dữ liệu rò rỉ từ tài khoản smashx_60, cải tiến quan trọng nhất trên HMD 102 Pro 4G nằm ở khả năng hỗ trợ hai SIM ở chế độ chờ kết hợp mạng LTE. Tính năng này cho phép người dùng duy trì đồng thời hai số điện thoại, cải thiện chất lượng cuộc gọi và đảm bảo khả năng truy cập internet cơ bản mọi lúc mọi nơi.

HMD 102 Pro 4G đang được phát triển

Bên cạnh đó, hiệu năng của máy cũng nhận được sự nâng cấp nhẹ. HMD 102 Pro 4G được trang bị vi xử lý Unisoc 8910FF-S quen thuộc trong phân khúc phổ thông. Dung lượng RAM được nâng lên mức 24 MB và bộ nhớ trong tăng gấp đôi so với thế hệ trước, đạt 48 MB, giúp thiết bị vận hành mượt mà hơn đối với các thao tác cơ bản.

Thiết kế gọn nhẹ chuẩn IP52 cùng viên pin dung lượng lớn hơn

Về ngoại hình, HMD 102 Pro 4G tiếp tục duy trì kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng của dòng điện thoại phím bấm truyền thống. Thiết bị đạt tiêu chuẩn kháng bụi và tia nước nhẹ IP52, giúp gia tăng độ bền trong các điều kiện sử dụng hằng ngày. Mặt trước của máy là màn hình LCD kích thước 2 inch.

Điện thoại HMD sẽ có thiết kế bền bỉ

Hệ thống máy ảnh phía sau cũng được tinh chỉnh nhẹ từ 0.08 MP lên 0.3 MP. Thêm vào đó, dung lượng pin của máy được tăng từ 1.000 mAh lên 1.200 mAh, mang lại thời gian chờ và đàm thoại kéo dài hơn đáng kể.

Hệ điều hành S30+ và các tiện ích giải trí quen thuộc

HMD 102 Pro 4G vẫn hoạt động trên nền tảng hệ điều hành S30+ tối giản. Máy tích hợp sẵn các tiện ích cơ bản như trình phát nhạc MP3, trò chơi Snake và đài FM. Các cổng kết nối truyền thống như jack tai nghe 3.5 mm, Bluetooth và khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD tiếp tục được giữ lại.

Nhìn chung, những thay đổi trên HMD 102 Pro 4G tập trung vào việc giải quyết đúng nhu cầu thực tế của người dùng đối với một chiếc điện thoại phụ: pin lâu hơn, bộ nhớ lớn hơn và khả năng kết nối 2 SIM 4G ổn định.