Toàn văn kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

8 nguyên tắc sắp xếp các cơ sở GDNN, GDTX, đại học công lập

(1) Việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn Thành phố thực hiện tuân thủ theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

(2) Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kế thừa và phát huy kết quả đã triển khai; đúng với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở giáo dục; việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 130.

(3) Về định mức số lượng người làm việc (vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ) tại các trường sau sắp xếp thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố.

(4) Bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện, cách làm bài bản, khoa học, thận trọng.

(5) Bảo đảm phù hợp với Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hướng tới sự gắn kết chặt chẽ với 09 cực phát triển của Thủ đô.

(6) Việc rà soát, sắp xếp ưu tiên hình thức tái cấu trúc nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động hoặc hợp nhất với cơ sở giáo dục khác (sáp nhập các trường trung cấp hoặc trường cao đẳng vào trường cao đẳng khác) có tính tương đồng hoặc bổ trợ về lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; sự thuận lợi về vị trí địa lý.

(7) Các trường sau sắp xếp phải đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ trường đặc thù là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội); tiếp tục thực hiện tự chủ chi thường xuyên trở lên; đào tạo đa ngành,đa lĩnh vực với nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Các trường khi thực hiện sáp nhập: giai đoạn trước mắt giữ nguyên về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế được giao, cán bộ hiện có… của các trường.

8) Rà soát, điều chỉnh quỹ đất của một số trường bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã được bố trí: điều chỉnh phần diện tích đất sử dụng của các trường có quỹ đất lớn, không sử dụng hết công năng cho các trường đang thiếu diện tích đất sử dụng tối thiểu theo quy định; xem xét bàn giao lại cho Thành phố sử dụng vào mục đích khác đối với các địa điểm đào tạo manh mún, nhỏ lẻ, không sử dụng hiệu quả sau khi các trường đã được sắp xếp ổn định./.