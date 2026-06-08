Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bộ GDĐT ban hành văn bản số 5157/BGDĐT-QLCL, ngày 5/8/2026, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 04/08/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc huỷ kết quả thi Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11 và12/6/2026 và tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ GDĐT hướng dẫn Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang một số nội dung để tổ chức thi lại như sau:

Yêu cầu chung: Công tác tổ chức thi lại được thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT ngày 09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi), Công văn số 1257/BGDĐT-QLCL ngày 19/3/2026 và Công văn này.

Lịch thi lại đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Cùng với lịch thi lại, Bộ GD&ĐT ban hành phụ lục quy định các mốc thời gian triển khai.

Theo đó, yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp cho thí sinh, hoàn thành chậm nhất ngày 10/8/2026.

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại Điểm thi cũng hoàn thành chậm nhất ngày 10/8/2026.

Công tác tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi, hoàn thành chậm nhất ngày 11/8/2026.

Ban Coi thi sẽ làm việc từ 12/8/2026. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 19/8/2026; việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2026 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8/2026.

Trong quá trình tổ chức thi, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT để kịp thời xem xét, giải quyết.

Toàn văn Công văn số 5157/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Các mốc thời gian tổ chức thi lại cho các thí sinh tại Điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang

Tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, Quy chế thi tốt nghiệp THPT và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm tính trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, không phải là biện pháp kỷ luật đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét theo kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể.

Các cơ quan chức năng đang xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Kỳ thi lại dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2026. Kết quả thi dự kiến được công bố ngày 19/8/2026.

Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Trong thời gian chờ kết quả thi lại, các thí sinh cũng chưa được tham gia xét tuyển theo những hình thức khác.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống tuyển sinh và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Vụ án hiện vẫn đang được điều tra. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi cụ thể, kể cả trong trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Từ vụ việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát các quy chế, quy định tổ chức kỳ thi; bổ sung biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát tại các điểm thi.

Bộ cũng sẽ tiếp tục cử giảng viên đại học tham gia giám sát kỳ thi tại địa phương; tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên và xử lý nghiêm các vi phạm, không có vùng cấm.

Phương án tổ chức thi trên máy tính sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng bảo đảm an ninh, an toàn và độ tin cậy, trước khi thử nghiệm, thí điểm và đánh giá để đề xuất lộ trình triển khai.

Phương án tổ chức thi lại được xác định là phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm "hợp tình, hợp lý và hợp pháp"

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, mô hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm qua được xã hội ghi nhận do góp phần giảm áp lực, chi phí cho học sinh, phụ huynh nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp, phục vụ quản lý giáo dục và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Hiện kết quả kỳ thi được tất cả các cơ sở giáo dục đại học sử dụng ở những mức độ khác nhau, với tỷ lệ xét tuyển phổ biến từ 40-70%.

Vì vậy, một vụ việc sai phạm có tính chất nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến các thí sinh tại một điểm thi, mà còn tác động đến uy tín của toàn bộ kỳ thi và ngành giáo dục.

Vụ việc đặt ra yêu cầu phải tiếp tục cải cách, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi với sự tham gia đồng bộ của ngành giáo dục, cơ quan công an và chính quyền các cấp.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, xác minh, xử lý.

Quan điểm xuyên suốt là làm rõ trách nhiệm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh có năng lực thực chất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu Quốc hội, nhà giáo, cán bộ quản lý, phụ huynh và các cơ quan báo chí trước khi đề xuất phương án xử lý.

Các phương án được xem xét trên ba nguyên tắc: thượng tôn pháp luật; phân hóa rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh và sự công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có phương án nào có thể đáp ứng toàn bộ mong muốn của các bên.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá căn cứ pháp lý, kết quả điều tra và các ý kiến phản biện, phương án tổ chức thi lại được xác định là phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm "hợp tình, hợp lý và hợp pháp".

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đã phân tích các phương án và thống nhất đề nghị hủy kết quả thi lần đầu tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại toàn bộ các môn mà thí sinh đã dự thi.

Thi lại là biện pháp khắc phục hậu quả, không đồng nghĩa với xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận

"Thi lại là biện pháp khắc phục hậu quả của một kỳ thi đã bị vi phạm, nhằm xác định lại kết quả khách quan và thực chất. Việc thi lại không đồng nghĩa với xóa bỏ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận", đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra theo nguyên tắc làm rõ đến đâu, xử lý đến đó; không bỏ sót hành vi vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Đối với kỳ thi lại, tỉnh Tuyên Quang được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức, đặc biệt là lựa chọn nhân sự, tập huấn lại Quy chế thi và thực hiện đầy đủ các quy trình như một kỳ thi độc lập.

Ngành giáo dục địa phương cũng cần phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý để thí sinh tự tin làm bài, chấp hành nghiêm Quy chế thi và thể hiện đúng năng lực thực chất.

Địa phương được đề nghị xem xét hỗ trợ việc đi lại và các điều kiện cần thiết đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hạn chế tối đa những tác động tâm lý nặng nề đối với các em trước kỳ thi lại.

Cách xử lý hồ sơ tuyển sinh đại học của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Tại cuộc họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm rõ cách xử lý hồ sơ tuyển sinh đại học của 328 thí sinh, sự khác biệt giữa vụ việc tại Tuyên Quang và Quảng Trị, cũng như yêu cầu đối với đề thi và việc công khai kết quả kỳ thi lại.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học phân tích công tác tuyển sinh gồm hai khâu tách biệt là thi và xét tuyển. Thí sinh có thể sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng hoặc các phương thức xét tuyển kết hợp để đăng ký vào đại học.

Đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, do kết quả thi trước đó đã bị hủy, các em hiện chưa có nguồn điểm đáp ứng điều kiện tối thiểu để tham gia đợt xét tuyển chung.

Trong quá trình lọc ảo, hệ thống chuyển trạng thái của các thí sinh này sang diện “chưa đủ điều kiện tham gia xét tuyển”. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký, ngành, trường và thứ tự nguyện vọng của từng thí sinh vẫn được giữ nguyên.

Sau khi có kết quả thi lại, các thí sinh sẽ được tách ra để xét tuyển riêng theo đúng hồ sơ đã đăng ký.

Điều kiện đầu tiên là điểm thi phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 điểm theo Quy chế tuyển sinh năm 2026.

Trường hợp thí sinh không vi phạm Quy chế thi, có điểm thi lại đạt điều kiện trúng tuyển theo mức điểm chuẩn đã được cơ sở đào tạo công bố và vẫn có nguyện vọng học, thí sinh sẽ được công nhận trúng tuyển, kể cả đối với những ngành có mức độ cạnh tranh cao.

Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với các trường có thí sinh tại điểm thi này đăng ký xét tuyển để thống nhất phương án phối hợp xử lý.

Quy chế tuyển sinh cho phép số lượng tuyển thực tế có thể dao động trong biên độ ±5% so với chỉ tiêu.

Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị các cơ sở đào tạo chủ động tính toán trong phạm vi biên độ được phép, dành dư địa để tiếp nhận những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sau khi có kết quả thi lại. Việc tách 328 thí sinh để xét tuyển riêng không làm thay đổi kết quả lọc ảo và quyền lợi của các thí sinh đang tham gia đợt xét tuyển chung trên toàn quốc.

Liên quan đến các thí sinh thuộc tổ hợp C03 đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09), Bộ Công an cho biết, trong giai đoạn xét tuyển, các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học, bao gồm các trường thuộc khối Công an nhân dân, trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Đối với các trường hợp hồ sơ trên hệ thống đang ở trạng thái chưa đủ điều kiện xét tuyển, các trường Công an nhân dân sẽ chưa tiến hành xét tuyển.

Sau khi kỳ thi lại được tổ chức và có kết quả chính thức của các thí sinh, nếu cơ quan điều tra phát hiện có vi phạm, chúng tôi vẫn xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Vì sao Tuyên Quang thi lại toàn bộ, Quảng Trị chỉ hủy kết quả 5 thí sinh?

Lý giải sự khác biệt trong phương án xử lý tại Tuyên Quang và Quảng Trị, GS.TS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nêu rõ: Tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã cá thể hóa được sai phạm, xác định cụ thể hành vi, tính chất và mức độ vi phạm của từng thí sinh.

Trên cơ sở đó, địa phương đã xử lý kỷ luật và hủy kết quả thi đối với 5 thí sinh vi phạm theo thẩm quyền và quy định của Quy chế thi.

Trong khi đó, tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định sai phạm diễn ra trên quy mô toàn bộ Hội đồng thi, làm mất tính trung thực và khách quan của kết quả thi.

Khi toàn bộ kết quả không còn đủ độ tin cậy, cơ quan quản lý không thể chỉ lựa chọn một số bài thi hoặc một số thí sinh để xử lý.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia quyết định hủy toàn bộ kết quả và tổ chức thi lại.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, đây là giải pháp xử lý toàn diện đối với kết quả không còn bảo đảm tính khách quan. Trách nhiệm của từng cá nhân liên quan tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ và xử lý theo tính chất, mức độ vi phạm.

Việc cho thí sinh thi lại không đồng nghĩa với xóa bỏ trách nhiệm đối với những vi phạm đã xảy ra. Trường hợp sau này được xác định có gian lận, thí sinh vẫn có thể bị hủy kết quả tuyển sinh, kể cả khi đã trúng tuyển hoặc nhập học.

Đề thi không dễ hơn, cũng không khó hơn đợt đầu

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, đề thi lại chắc chắn sẽ được đặt lên bàn cân so sánh với đề thi đợt đầu. Đây là áp lực lớn đối với Hội đồng ra đề thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt Hội đồng ra đề cân bằng, đối chiếu độ khó giữa hai đợt thi. Dù khó có thể đạt mức tương đương tuyệt đối, nguyên tắc cao nhất là bảo đảm công bằng và quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, đề thi không mang tính thách đố, không bắt học sinh phải chứng minh điều gì, nhưng cũng không dễ dãi để tạo ra điểm cao không thực chất. Đề phải bảo đảm mặt bằng chung, không dễ hơn cũng không khó hơn đề thi đợt đầu.

Ông cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung đội ngũ chuyên gia để thẩm định, đối chiếu độ khó của đề thi, bảo đảm quá trình này được thực hiện thận trọng, chặt chẽ.

Kỳ thi tiếp tục được tổ chức theo cơ chế phân cấp, phân quyền cho địa phương, dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự phối hợp trực tiếp của cơ quan Công an.

Sau kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đầy đủ, công khai điểm thi và phổ điểm tương tự đợt đầu, bảo đảm tính minh bạch trước dư luận xã hội.