Chi tiết quy hoạch đường trục động lực mới tại phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, phường Yên Sơn sẽ hình thành tuyến đường trục động lực dài 2,2 km, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông phía tây nam tỉnh.

Phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình với diện tích tự nhiên 35,86 km2 và quy mô dân số hơn 21.000 người, đang đứng trước những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông. Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phường sẽ có thêm các tuyến đường mới nhằm tăng cường khả năng kết nối vùng.

Quy hoạch tuyến đường trục động lực dài 2,2 km

Điểm nhấn quan trọng nhất trong phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại địa phương là tuyến đường trục động lực. Trong phạm vi phường Yên Sơn, tuyến đường này dự kiến chạy qua địa bàn phía tây bắc với chiều dài khoảng 2,2 km.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang kinh tế mới, kết nối các khu vực sản xuất và dân cư, đồng thời giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu. Việc xác định lộ trình cụ thể của tuyến đường này dựa trên các ký hiệu chuyên ngành và sơ đồ mạng lưới giao thông trong hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Phường Yên Sơn trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Yên Sơn trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Hiện trạng hạ tầng giao thông tại phường Yên Sơn

Hiện nay, phường Yên Sơn đã sở hữu mạng lưới giao thông tương đối hoàn thiện với sự hiện diện của nhiều tuyến đường huyết mạch bao gồm:

Quốc lộ 12B: Trục giao thông đối ngoại quan trọng kết nối tỉnh Ninh Bình với các tỉnh vùng Tây Bắc.

Trục giao thông đối ngoại quan trọng kết nối tỉnh Ninh Bình với các tỉnh vùng Tây Bắc. Cao tốc 01: Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giúp rút ngắn thời gian di chuyển liên tỉnh.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giúp rút ngắn thời gian di chuyển liên tỉnh. Hệ thống đường nội khu: Đường Tiền Phong, Quang Hiển, Lương Quận Công, Trần Nhật Duật và các tuyến đường liên phường khác.

Sự kết hợp giữa các tuyến đường hiện hữu và những con đường sẽ mở theo quy hoạch không chỉ giúp hoàn thiện bộ mặt đô thị mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản tại khu vực phía tây nam tỉnh Ninh Bình.

Lưu ý: Thông tin về các tuyến đường sẽ mở được tổng hợp dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030. Lộ trình thực tế và thời điểm triển khai có thể thay đổi tùy theo quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.