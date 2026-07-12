Dòng chảy thông tin Chỉ từ một tin nhắn và vài chục triệu đồng, cả vùng biển ở Lâm Đồng đổi thay Có những đổi thay không bắt đầu từ những dự án ngàn tỷ, đôi khi ý tưởng chỉ bắt đầu từ một tin nhắn của lãnh đạo tỉnh, những khối bê tông xám xịt nằm lặng lẽ suốt hàng chục năm bên bờ biển phía Đông Lâm Đồng đã được thay màu áo mới.

Hơn 2 tháng qua, những khối đá tetrapod chắn sóng tại bãi biển Đá Ông Địa, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành điểm check-in được yêu thích của người dân và du khách.

Những khối bê tông vốn chỉ với nhiệm vụ chắn sóng, nay khoác lên mình đủ gam màu rực rỡ, tạo nên một dải nghệ thuật ven biển đầy sức sống.

Toàn cảnh bãi biển Đá Ông Địa

Từ một tin nhắn gợi ý

Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ nằm ở vẻ rực rỡ của bờ kè mà là toàn bộ sự thay đổi ấy gần như tiêu tốn rất ít kinh phí và bắt đầu từ một mẩu tin nhắn.

Chỉ với vài chục triệu đồng tiền sơn và chi phí nhân công, cả một bờ kè vốn đơn điệu bỗng trở thành phông nền cho hàng ngàn bức ảnh mỗi ngày, góp phần kéo du khách đến, tạo thêm sức sống cho không gian du lịch ven biển.

Một khoản đầu tư rất nhỏ nhưng giá trị mang lại rất lớn và trên thực tế, việc thay áo mới cho các khối đá tetrapod không phải là sáng kiến hoàn toàn mới.

Theo ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch đặc khu Phú Quý, từ năm 2019, những khối đá chắn sóng tại đảo Phú Quý đã từng được các tình nguyện viên tô vẽ, trở thành điểm dừng chân thú vị của du khách. Tuy nhiên lần này khu vực Đá Ông Địa lan tỏa mạnh mẽ hơn nhờ nằm sát con đường Nguyễn Đình Chiểu, tạo nên một vòng ôm tuyệt đẹp làm nổi bật những khối bê tông đúc sẵn nên thu hút rất đông du khách.

Tình nguyện viên đến từ Bình Dương thay áo mới cho bờ kè Lăng Cô, Phú Quý năm 2019

Cái mới ở bờ kè Đá Ông Địa không nằm ở ý tưởng mà cái đáng quý là từ gợi ý rồi mạnh dạn biến ý tưởng ấy thành hiện thực.

Theo ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, khi khởi công Công viên biển Đá Ông Địa vào cuối tháng 4/2026, một lãnh đạo UBND tỉnh đã gửi hình ảnh những khối đá nhiều màu ở đảo Phú Quý kèm mẩu tin nhắn gợi ý nên làm điều tương tự tại đây.

Chỉ một gợi ý nhưng thay vì để đó, chính quyền địa phương lập tức phối hợp đơn vị tài trợ triển khai ngay và kết quả vượt ngoài mong đợi.

Tình nguyện viên thay áo mới cho các khối đá chắn sóng trên đảo Phú Quý

Trong đời sống, rất nhiều sáng kiến không phải vì quá khó không làm được mà vì thiếu người dám quyết, dám chịu trách nhiệm và dám bắt tay thực hiện.

Thậm chí có những ý tưởng dù bỏ ra rất ít tiền nhưng lại tồn tại nhiều năm và chỉ khi gặp đúng người, đúng thời điểm, đúng tinh thần hành động thì giá trị mới được đánh thức.

Câu chuyện từ những nét cọ

Nhìn rộng hơn, câu chuyện ở Đá Ông Địa cũng phản chiếu tinh thần mà Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ hướng tới: Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, sau khi Nghị định số 73 được ban hành, nhiều cơ quan, địa phương đã chủ động cụ thể hóa bằng những mô hình rất gần gũi với thực tiễn.

Mỗi ngày có rất đông du khách đến check-in ở bãi biển

Không phải ngẫu nhiên mà Cát Tiên 3 tạo dấu ấn mạnh mẽ với mô hình "6 rõ, 2 không" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả – không đùn đẩy, không chậm trễ); hay Mũi Né với "Ngày không viết", "Ngày không hẹn", "Ngày thứ Sáu nhân ái".

Ngay cả những việc khó nhằn như giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tại Ninh Gia, Đam Rông 1 cũng được gỡ khó mượt mà nhờ nghệ thuật "dân vận khéo", đối thoại thẳng thắn với bà con.

Đáng mừng hơn nữa là tinh thần mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý để phục vụ dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đó là Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chủ động dùng NotebookLM, Notion AI để phân tích hồ sơ, hay xã Đắk Song mở dịch vụ công 24/7, xã Nam Dong dùng "Trợ lý AI" soạn thảo văn bản… Và đó chính là lúc tinh thần Nghị định số 73 phát huy tối đa giá trị.

Một khi công chức không còn khư khư theo lối mòn khuôn mẫu mà xem sự hài lòng của người dân làm đích đến, thì bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sẽ vận hành trơn tru, thông thoáng và đậm tính nhân văn.

Hãy làm những điều dân cần

Dưới góc nhìn về quản trị nhân sự, một bộ máy hiệu quả, một chính quyền hiện đại phải biết tạo không gian để cán bộ sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, khuyến khích những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn và bảo vệ những người dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính quyền địa phương 2 cấp chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi mỗi cán bộ ở cơ sở không còn tâm lý "xin ý kiến cho an toàn", mà chủ động tìm giải pháp tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Một bờ kè nhiều màu sắc có thể không làm thay đổi cả nền kinh tế nhưng nhấn mạnh tư duy: Thấy điều gì có lợi cho cộng đồng thì mạnh dạn làm.

Cũng như trong cải cách hành chính, đôi khi người dân không cần những khẩu hiệu thật lớn. Điều họ cần là thủ tục nhanh hơn một chút, hồ sơ bớt đi một lần đi lại, cán bộ chủ động hướng dẫn thay vì chờ người dân hỏi…

Du khách vô cùng thích thú với sắc màu rực rỡ từ những khối đá chắn sóng

Kỳ tích không chỉ sinh ra từ những dự án ngàn tỷ, đôi khi chỉ bắt đầu từ vài thùng sơn màu rực rỡ và một tâm thế dấn thân vì cái chung. Mới đây nhất, ngày 8/7, Kế hoạch phát hiện, tôn vinh những điển hình dám nghĩ, dám làm của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: Khi cán bộ dám phá bỏ định kiến để cống hiến bằng tất cả sự chân thành, bộ máy chính quyền sẽ thực sự biến thành chỗ tựa vững chắc, thay áo mới cho diện mạo và khát vọng bứt phá của cả vùng đất…

Những khối đá tetrapod hôm nay không chỉ được sơn thêm màu sắc mà còn gợi lên một thông điệp rất đẹp: Khi tư duy quản trị được "thay áo mới", những điều bình thường nhất cũng có thể trở thành điểm nhấn. Và khi cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chính quyền sẽ gần dân hơn, năng động hơn và truyền cảm hứng đổi mới bằng chính những việc làm rất đời thường nhưng rất vì dân.