Dòng chảy thông tin Chìa khóa vẫn là nhà đầu tư lớn Những dự án chiến lược nâng tầm khu vực như vùng Đông Nam tỉnh rất cần những nhà đầu tư lớn triển khai để người dân sớm được thụ hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giới thiệu tiềm năng vùng Đông Nam tỉnh với các nhà đầu tư

1. Khi các phường thuộc khu vực Phan Thiết đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quy hoạch chung đô thị liền kề thì tín hiệu nhà đầu tư quan tâm đến các dự án lớn mở ra không gian phát triển mới, không gian xanh phía biển cũng nhiều dần lên. Như trong tháng 6, các nhà đầu tư đã “chạm ngõ” với chính quyền thông qua ghi nhận từ các văn bản, các cuộc họp.

Cụ thể, ngày 29/6/2026, UBND tỉnh đã có Công văn số 10136 chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án Đường ven biển qua địa bàn các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án là liên danh Công ty TNHH Quản lý tài sản và Dịch vụ CC1, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất dự án hoàn chỉnh, bảo đảm chất lượng các nội dung theo quy định pháp luật cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chậm nhất đến ngày 30/9/2026. Nếu quá thời hạn trên, mà nhà đầu tư không nộp hồ sơ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thì chủ trương cho lập hồ sơ đề xuất dự án này không còn hiệu lực và UBND tỉnh sẽ quyết định nhà đầu tư khác thực hiện.

Trước đó, ngày 24/6/2026, lãnh đạo UBND tỉnh có buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bcons về đề xuất phương án đầu tư các dự án về hạ tầng giao thông, nghiên cứu quy hoạch, dự án đầu tư khu đô thị sinh thái, kinh tế biển theo PPP. Tiếp sang giữa tháng 7/2026, có 1 cuộc làm việc khác cũng với công ty này liên quan đến đề xuất đầu tư cụ thể các dự án giao thông ven biển, phát triển đô thị sinh thái, đô thị TOD và công viên đô thị Phan Thiết.

2. Điều đáng chú ý, các dự án trên đều mở ra không gian lớn, góp phần tạo cho đô thị liền kề của các phường thuộc khu vực Phan Thiết đạt chuẩn của đô thị ven biển hiện đại, hài hòa với thiên nhiên nên đều cần vốn đầu tư rất lớn. Như dự án Đường ven biển qua các phường Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành và cầu vượt sông trên tuyến được phân làm 5 đoạn, có tổng vốn đầu tư ước tính lên khoảng 9.500 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của công trình này là có lấn biển gần 85 ha cùng những thiết kế táo bạo nên không gian mở ra sẽ nâng tầm vóc khu vực phía Đông Nam tỉnh đến bất ngờ. Hay dự án khu vực công viên Hùng Vương và khu đô thị Bắc kênh thoát lũ với quy mô dự kiến khoảng 300 ha, trong đó hiện trạng rừng ngập mặn 32 ha nằm giữa lòng đô thị cũng là điểm nhấn độc đáo của dự án, có thể hình dung cần số vốn đầu tư không nhỏ.

Bên cạnh quy mô lớn lẫn sự độc đáo, việc đầu tư theo PPP - Hợp đồng BT, (tức hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác), dù đã được quy định lại nhưng mọi việc để bắt đầu đều mới. Đó là lý do, mới đây UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án BT về xác định diện tích có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá trị quỹ đất thanh toán, bán đấu giá quỹ đất lấy tiền thanh toán công trình BT và các nội dung liên quan khác gửi Tổ công tác nghiên cứu đầu tư các dự án theo PPP để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở này, tỉnh kiến nghị các bộ, ban, ngành Trung ương xem xét hướng dẫn, chỉnh sửa hoàn thiện theo các quy định pháp luật.

Thế nên, chỉ có nhà đầu tư có tiềm lực lớn thì mới có đủ nguồn vốn cần thiết, nhân sự mạnh lẫn khả năng chống chịu tốt để thực hiện được những dự án trên trong khoảng thời gian theo yêu cầu. Bởi vấn đề quyết định vẫn là dự án sớm hình thành để người dân được thụ hưởng.