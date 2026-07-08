Chicharito chỉ ra chìa khóa giúp Erling Haaland vươn tầm từ xuất sắc thành siêu việt Cựu tiền đạo Javier Hernandez cho rằng Erling Haaland cần nâng cấp tư duy di chuyển không bóng để duy trì đỉnh cao khi thể chất chạm giới hạn.

Erling Haaland đã khẳng định vị thế của một trong những trung phong đáng sợ nhất bóng đá thế giới nhờ thể hình đồ sộ, sức mạnh càn lướt và tốc độ bùng nổ. Tuy nhiên, theo góc nhìn từ cựu sát thủ Javier Hernandez (Chicharito), chân sút chủ lực của Manchester City vẫn còn một khoảng không gian lớn để phát triển nếu tối ưu hóa tư duy di chuyển và nhãn quan chiến thuật.

Tư duy di chuyển: Ranh giới giữa xuất sắc và kiệt xuất

Thành công vượt trội của Erling Haaland trong màu áo Manchester City và đội tuyển Na Uy phần lớn đến từ sự áp đảo về mặt thể chất. Dù vậy, xuất hiện trên chương trình Rio Ferdinand Presents, Chicharito đánh giá việc dựa quá nhiều vào tố chất bẩm sinh đôi khi khiến các cầu thủ hàng đầu bỏ qua việc trau dồi những bước di chuyển tinh tế trong không gian hẹp.

Haaland nhận được lời khuyên từ Chicharito. Ảnh: Getty Images.

Cựu tiền đạo Manchester United phân tích thẳng thắn về yếu tố còn thiếu trong cách chơi của siêu sao người Na Uy: "Haaland vẫn chưa hoàn thiện các bước di chuyển. Cậu ấy thậm chí không cần nó. Những cầu thủ nhanh và khỏe, bình thường họ không thông minh vì họ không cần điều đó. Nhưng khi bạn không còn thể lực tốt, hoặc khi bạn không còn nhanh nhẹn, bạn bắt đầu nghĩ cách tận dụng nó. Giống như tôi vậy."

Là mẫu tiền đạo nổi tiếng với khả năng chọn vị trí nhạy bén và đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm, Chicharito viện dẫn chính trải nghiệm sự nghiệp của mình để làm minh chứng. Anh khẳng định thêm: "Bạn có thể nói rằng tôi là một cầu thủ thông minh. Có thể không xuất sắc về kỹ thuật, những pha một đấu một hoặc siêu tài năng, nhưng tôi thông minh. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy Haaland vẫn có thể trở thành một cầu thủ giỏi hơn hiện tại. Cậu ấy bây giờ đã tuyệt vời rồi, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có thể trở nên xuất chúng."

Bài học nâng cấp cho trung phong hiện đại

Nhận định của Chicharito mang đến một góc nhìn chiến thuật quan trọng về sự phát triển dài hạn của một trung phong. Khi các hệ thống phòng ngự ngày càng nghiên cứu kỹ cách vận hành của Manchester City, việc bổ sung kỹ năng di chuyển không bóng thông minh sẽ giúp Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, ngay cả khi bị đối phương vây ráp dữ dội hoặc khi thể lực bắt đầu suy giảm theo thời gian.

Thực tế cho thấy, chân sút 26 tuổi vừa trải qua giai đoạn thi đấu bùng nổ với 7 bàn thắng, góp công lớn đưa đội tuyển Na Uy lọt vào tới vòng tứ kết World Cup 2026. Ngôi sao của nửa xanh thành Manchester hiện đang trong kỳ nghỉ tại St Tropez trước khi hội quân cùng toàn đội để chuẩn bị cho các thử thách tiếp theo.