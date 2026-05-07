Sau 111 ngày triển khai (tính từ ngày 15/3/2026), Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chiến dịch - như lời Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) - là hành động trách nhiệm trước lịch sử, sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Thân nhân Liệt sĩ chưa xác định thông tin làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Lễ phát động triển khai Tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc, sáng 24/6/2026. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc do Bộ Công an tổ chức sáng 24/6, trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện gia đình các liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động cho biết, sau hơn nửa thế kỷ hy sinh, ba liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, Nguyễn Trọng Cát và Đoàn Văn Khải đã được xác định danh tính và trở về với tên tuổi của mình. Đây không chỉ là niềm vui của các gia đình mà còn là minh chứng cho quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đưa các anh trở về với quê hương sau nhiều năm chờ đợi.

Theo Phó Thủ tướng, Chiến dịch 500 ngày đêm đang bước vào giai đoạn có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu đề ra. Hiện nay, cả nước còn trên 175 ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300 ngàn mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta. Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta vừa là trách nhiệm trước lịch sử vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian. Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu; nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy.

Với tinh thần "chạy đua với thời gian", các bộ, ngành và địa phương xác định tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung tối đa nguồn lực nhằm không bỏ lỡ những cơ hội cuối cùng để trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, cho biết, để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các quân khu và đơn vị trong toàn quân, kiện toàn các đội quy tập hiện có và bổ sung lực lượng mới. Hiện toàn quân duy trì 32 đội tìm kiếm, quy tập với khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ. Một điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết hợp giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ với thực địa, kết hợp lời kể nhân chứng và sử dụng thiết bị hiện đại (ra đa quét ngầm) để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng phải đào đắp, phá dỡ trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại xã Vạn Thắng (Ninh Bình). Ảnh Nguyễn Lành/TTXVN

Đối với công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ, các quân khu, các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu với 3.500 người.

Đối với công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các quân khu, Binh chủng Công binh tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức rà phá các khu vực trọng điểm. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập 330 tổ, đội rà phá bom mìn với quân số hơn 5.000 người và hơn 1.300 phương tiện chuyên dùng.

Theo Đại tá Lê Văn Sơn, đến nay, các bên liên quan đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ với 3 mộ tập thể; tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 20.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và bàn giao cho các trung tâm giám định; rà phá bom mìn được trên 7.000ha (riêng vùng lõi Vị Xuyên trên 3.000ha), đạt trên 70% tiến độ đề ra.

Bộ Công an đã tổ chức thu gần 95.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 50.000 mẫu.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) đã huy động hệ thống các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đồng loạt rà soát, thống kê và khai thác các nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến liệt sĩ, các trận đánh, chiến dịch và những địa bàn hoạt động quân sự trọng điểm. Hàng nghìn hồ sơ, đơn vị bảo quản và khoảng 200.000 trang tài liệu về công tác khen thưởng đối với liệt sĩ đang được thống kê, số hóa và khai thác, góp phần bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ xác minh thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tăng tốc tìm kiếm, quy tập và giám định ADN