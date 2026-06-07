Chính trị Chiến dịch 500 ngày đêm ở Lâm Đồng: Chung sức đưa các liệt sĩ trở về Công tác lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được triển khai với tinh thần khoa học, khẩn trương và an toàn, khẳng định sự tri ân tới các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước.

Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông

Tinh thần khẩn trương, khoa học

Gần 1 tuần qua, mỗi ngày, khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) có hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân làm nhiệm vụ. Mỗi người một phần việc nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) đúng quy trình, đúng tiến độ.

Cán bộ, chiến sĩ đưa HCLS tới khu vực để lấy mẫu

Theo kế hoạch, trong 7 ngày (từ ngày 1 - 7/7) lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu tại 190 phần mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, đến ngày thứ 5, các phần việc cơ bản đã hoàn tất.

Quá trình triển khai, các khâu thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lấy mẫu, gắn mã, chụp ảnh, bàn giao… được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh nhầm lẫn.

Công tác số hóa được triển khai khoa học, chặt chẽ trong suốt quá trình lấy mẫu

Điều đặc biệt trong đợt lấy mẫu HCLS lần này là công tác số hóa được triển khai chặt chẽ, khoa học. Trong đó, cải cách quan trọng là sử dụng hệ thống mã định danh duy nhất gồm 10 chữ số cho từng mẫu hài cốt.

Việc quản lý bằng mã số đối với từng mẫu hài cốt sẽ giúp đối soát nhanh chóng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin liệt sĩ.

Lực lượng chức năng sử dụng hệ thống mã định danh duy nhất gồm 10 chữ số cho từng mẫu hài cốt

Theo một cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông, công tác lấy mẫu được tiến hành khẩn trương song vẫn bảo đảm tính khoa học, chính xác và tuyệt đối giữ gìn sự tôn nghiêm.

Sau khi hoàn thành lấy mẫu, HCLS được an táng trở lại các phần mộ ban đầu. Ở giai đoạn này, ngoài cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Bắc Gia Nghĩa, lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương cũng tham gia hỗ trợ, vệ sinh sạch sẽ các phần mộ và khu vực xung quanh.

Công tác lấy mẫu được tiến hành khẩn trương song vẫn bảo đảm tính khoa học, chính xác và tuyệt đối giữ gìn sự tôn nghiêm

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Krông Nô (xã Krông Nô), Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Mil (xã Đức Lập), Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy Đức (xã Tuy Đức), công tác khai quật mộ liệt sĩ, số hóa thông tin, lấy mẫu sinh phẩm và hoàn trả mặt bằng cũng được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định.

Trung tá Nguyễn Bá Thuật, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Krông Nô cho biết, theo kế hoạch, việc lấy mẫu dự kiến được thực hiện trong 6 ngày (từ ngày 26/6 - 1/7). Thời gian thực hiện được bố trí linh hoạt theo điều kiện thời tiết, tranh thủ làm việc vào sáng sớm, qua đó bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

Công tác lấy mẫu đồng thời được triển khai khẩn trương, nghiêm túc tại các Nghĩa trang Liệt sĩ khu vực phía Tây Lâm Đồng

“Trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chỉ sau 3 ngày, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ”, Trung tá Nguyễn Bá Thuật nhấn mạnh.

Sớm đưa các liệt sĩ đoàn tụ gia đình

Sáng 4/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng tổ chức làm trước, rút kinh nghiệm lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và bàn giao mẫu HCLS chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Linh (xã Đức Linh).

Từ kết quả, kinh nghiệm thực tiễn ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Linh, các đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tại địa phương. Đến nay, công tác lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu HCLS được các địa phương thực hiện đúng quy trình với trách nhiệm cao và an toàn tuyệt đối.

Các tổ lấy mẫu làm việc dưới sự giám sát, hỗ trợ của bộ đội và dân quân thường trực

Trung tá Nguyễn Đinh Hồng Bão, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - La Gi, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 4 cho biết, việc lấy mẫu HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông gặp không ít khó khăn do kết cấu các phần mộ kiên cố hơn so với những điểm đã triển khai trước đây.

Tuy nhiên, các thành viên trong tổ đều đã được tập huấn bài bản, nắm chắc quy trình và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“ Chúng tôi sẽ làm việc bằng tất cả trách nhiệm và trái tim mình, với mong muốn sớm trả lại tên cho các liệt sĩ để các anh được trở về với gia đình, quê hương. Với tôi, công việc này là niềm vinh dự, tự hào. Trung tá Nguyễn Đinh Hồng Bão, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 4

Song song với công tác lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu HCLS, nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên các địa phương vệ sinh lại các phần mộ đã thực hiện xong việc lấy mẫu

Các lực lượng chức năng phối hợp rà soát hồ sơ, đối chiếu danh sách, thu thập thông tin từ thân nhân, nhân chứng lịch sử và các nguồn tư liệu liên quan nhằm bổ sung, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đây là cơ sở quan trọng để kết nối với cơ sở dữ liệu ADN, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa biết tên, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm mong mỏi.

Tại xã Tuy Đức, mới đây, UBND xã đã có buổi làm việc với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 (Trung đoàn Cao Bắc Lạng) nhằm tìm kiếm, xác minh thông tin các liệt sĩ đã hi sinh tại chiến trường Bù Boong - Kiến Đức trong thời gian cuối năm 1973, đầu năm 1974.

Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Tuy Đức

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Nô phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đi xác minh địa bàn, ghi nhận thông tin liệt sĩ để phục vụ việc xác định danh tính.

Theo lãnh đạo đơn vị, đây được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần cùng cả nước sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.