Chiến dịch Operation Offsides: Cách giới chức Mỹ xóa sổ hàng trăm website lậu World Cup 2026 Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp cùng nhiều quốc gia đã vô hiệu hóa gần 400 tên miền phát sóng trái phép World Cup 2026 nhằm bảo vệ bản quyền và ngăn chặn nguy cơ đánh cắp dữ liệu.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố kết quả của chiến dịch truy quét quy mô lớn mang tên Operation Offsides, nhắm trực diện vào các hạ tầng phát sóng trái phép giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chiến dịch Operation Offsides: Cú đấm thép vào vi phạm bản quyền

Trong một nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giới chức Mỹ đã phối hợp cùng nhiều quốc gia để vô hiệu hóa gần 400 tên miền phát trực tiếp các trận đấu World Cup 2026 mà không được cấp phép. Các website này bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy định về bản quyền của Mỹ, gây thiệt hại lớn cho các đơn vị nắm giữ quyền phát sóng chính thức.

Chiến dịch do Trung tâm Điều phối quyền sở hữu trí tuệ quốc gia chủ trì, đánh dấu sự hiệp lực chưa từng có giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Theo Cục Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch Operation Offsides với sự tham gia của nhiều đối tác chiến lược nhằm làm sạch môi trường số.

Giới chức Mỹ đã vô hiệu hóa gần 400 website phát lậu World Cup 2026 và thay thế bằng thông báo thu giữ tên miền. Ảnh: Reuters.

Mạng lưới phối hợp đa quốc gia xuyên lục địa

Sức mạnh của Operation Offsides nằm ở khả năng tác chiến xuyên biên giới. Bên cạnh lực lượng chức năng Mỹ, chiến dịch còn có sự tham gia tích cực của các cơ quan thực thi pháp luật tại Peru, Bulgaria, Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia. Sự phối hợp này cho phép xác định chính xác vị trí máy chủ, thu giữ tên miền và chấm dứt hoạt động của các website vi phạm ngay tại gốc rễ.

Quá trình xác định các nền tảng lậu được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật từ FIFA và các doanh nghiệp nắm giữ bản quyền nội dung. Hiện nay, khi người dùng truy cập vào các tên miền đã bị xử lý, họ sẽ chỉ nhận được thông báo cho biết website đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ để phục vụ công tác bảo vệ người tiêu dùng trên phạm vi quốc tế.

Cảnh báo rủi ro an ninh mạng từ các luồng trực tiếp miễn phí

Ngoài vấn đề pháp lý, các chuyên gia an ninh mạng đặc biệt lo ngại về rủi ro cho người xem. Đặc vụ Eric Weindorf, phụ trách Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại Washington, cảnh báo rằng các website phát lậu thường là "ổ" chứa mã độc. Người dùng tìm kiếm luồng phát miễn phí dễ dàng bị dẫn dụ vào các liên kết không an toàn.

Các rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn bao gồm:

Cài đặt mã độc tự động: Chỉ cần truy cập, thiết bị của người dùng có thể bị nhiễm phần mềm độc hại mà không hề hay biết.

Chỉ cần truy cập, thiết bị của người dùng có thể bị nhiễm phần mềm độc hại mà không hề hay biết. Đánh cắp dữ liệu cá nhân: Các website thường yêu cầu đăng ký hoặc cung cấp thông tin để xem trận đấu, từ đó thu thập dữ liệu trái phép.

Các website thường yêu cầu đăng ký hoặc cung cấp thông tin để xem trận đấu, từ đó thu thập dữ liệu trái phép. Chiếm đoạt tài khoản tài chính: Nguy cơ mất thông tin thẻ tín dụng thông qua các quảng cáo giả mạo hoặc gói dịch vụ ảo.

Cuộc chiến dai dẳng với các mạng lưới phát lậu quy mô lớn

Trước đó, Liên minh Chống vi phạm bản quyền (ACE) cùng UEFA và cơ quan chức năng Mexico đã triệt phá 44 tên miền thuộc mạng lưới PirloTV. Đây là hệ thống khổng lồ thu hút hơn 950 triệu lượt truy cập mỗi năm, trong đó riêng thị trường Mexico chiếm khoảng 230 triệu lượt.

Các mạng lưới này thường xuyên thay đổi tên miền và máy chủ sau mỗi đợt truy quét để lẩn tránh pháp luật. Việc Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp xử lý trong thời gian diễn ra World Cup 2026 là thông điệp mạnh mẽ gửi tới các đối tượng vận hành lậu, đồng thời nhắc nhở người hâm mộ về việc lựa chọn các nền tảng chính thống để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.