Chiến lược 4+4 của Samsung năm 2027: Ra mắt 8 smartphone cao cấp bao gồm TriFold 2 Samsung lên kế hoạch tung ra 8 mẫu flagship trong năm 2027 với 4 phiên bản Galaxy S27 và 4 thiết bị gập, nổi bật là màn hình gập ba thế hệ mới TriFold 2.

Samsung được cho là đang chuẩn bị một chiến lược sản phẩm đầy táo bạo cho năm 2027 mang tên "4+4", nhằm đối đầu trực tiếp với đợt ra mắt dòng iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple. Theo các báo cáo từ ngành công nghiệp Hàn Quốc, gã khổng lồ công nghệ này dự kiến sẽ trình làng tới 8 mẫu smartphone cao cấp, chia đều cho hai nửa đầu và cuối năm.

Báo cáo ngành cho thấy Samsung có kế hoạch ra mắt bốn mẫu Galaxy S27 và bốn mẫu gập Galaxy Z9, bao gồm cả TriFold 2 vào năm 2027.

Nửa đầu năm 2027: Dòng Galaxy S27 bổ sung phiên bản Pro mới

Trong nửa đầu năm 2027, Samsung dự kiến phát hành bốn phiên bản thuộc dòng Galaxy S. Bên cạnh ba biến thể quen thuộc gồm Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Ultra, danh mục sản phẩm sẽ lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro.

Việc bổ sung biến thể Pro được xem là bước đi chiến lược giúp hãng lấp đầy phân khúc giữa phiên bản Plus và Ultra, đồng thời tối ưu hóa lựa chọn cho người dùng ở dòng di động dạng thanh cao cấp.

Nửa cuối năm 2027: Bộ bốn màn hình gập và sự xuất hiện của TriFold 2

Sang nửa cuối năm 2027, thương hiệu Hàn Quốc dự kiến tiếp tục đẩy mạnh phân khúc màn hình gập với bốn thiết bị thuộc thế hệ Galaxy Z9. Danh sách này bao gồm Galaxy Z Fold9, Galaxy Z Fold9 Ultra, Galaxy Z Flip9 và thế hệ gập ba tiếp theo – Galaxy Z TriFold 2.

Mặc dù thông số chi tiết của Galaxy Z TriFold 2 chưa được công bố đầy đủ, các nguồn tin rò rỉ chỉ ra rằng máy vẫn duy trì màn hình kích thước 9,96 inch với tỷ lệ 4:3. Điểm cải tiến kỹ thuật đáng chú ý nằm ở phần khung vỏ siêu mỏng, trong đó cả ba phần của thân máy đều đạt độ dày tương đương nhau. Bên cạnh đó, quy mô sản xuất cho dòng thiết bị gập ba này dự kiến sẽ được mở rộng đáng kể so với thế hệ đầu tiên.

Động thái cạnh tranh trước cột mốc 20 năm của iPhone

Sự thay đổi trong lộ trình ra mắt thiết bị cao cấp của Samsung diễn ra đúng vào thời điểm Apple chuẩn bị đánh dấu cột mốc 20 năm phát triển dòng iPhone vào năm 2027. Việc tung ra đồng loạt 8 mẫu máy flagship trong một năm thể hiện chiến lược phủ kín mọi phân khúc cao cấp, từ smartphone dạng thanh đến các kiểu dáng màn hình gập tiên tiến nhất.