Chiến lược chuyển nhượng an toàn của Manchester United: Canh bạc mạo hiểm triều đại INEOS Sự thận trọng quá mức trên thị trường chuyển nhượng khiến Manchester United đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân sự đẳng cấp ở các vị trí then chốt.

Bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhiệm vụ hàng đầu của Manchester United là nâng cấp chiều sâu và chất lượng đội hình, đặc biệt ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của bộ sậu INEOS gồm Sir Jim Ratcliffe, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, chiến lược của Quỷ đỏ lại đang tỏ ra quá an toàn và thiếu đi tính đột phá cần thiết để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Bài toán tuyến giữa: Thiếu vắng một thủ lĩnh thực thụ

Việc bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans bên cạnh những nhân tố sẵn có như Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes hay Mason Mount giúp Manchester United gia tăng lựa chọn nhân sự. Santos là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, trong khi Tielemans sở hữu kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, các phương án này chưa thể giải quyết triệt để bài toán then chốt: Quỷ đỏ vẫn thiếu một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới, người đủ sức cầm nhịp, thoát áp lực và làm chốt chặn vững chắc cho toàn bộ hệ thống chiến thuật.

Carrick được đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.

Động thái liên hệ với Tyler Adams phản ánh rõ tiêu chí tìm kiếm "giá trị kinh tế" mà ban lãnh đạo đang theo đuổi. Tuy nhiên, Adams chủ yếu mạnh ở khả năng tranh chấp và thu hồi bóng, thay vì kỹ năng thoát pressing hay phát triển bóng từ tuyến dưới. Trong một hệ thống hướng tới việc kiểm soát thế trận, mẫu tiền vệ đánh chặn thuần túy khó có thể trở thành giải pháp dài hạn cho một đội bóng lớn.

Sự thiếu hụt nhân tố định đoạt và bài học từ các đối thủ

Không chỉ dừng lại ở hàng tiền vệ, hàng công của Manchester United cũng đang thiếu đi những ngôi sao có khả năng tự mình thay đổi cục diện trận đấu. Việc theo đuổi Crysencio Summerville trước khi cầu thủ này chuyển sang Al Hilal cho thấy Quỷ đỏ vẫn ưu tiên các mục tiêu tầm trung hơn là những thương vụ mang tính bước ngoặt.

MU cần một bản hợp đồng bom tấn như Tchouameni. Ảnh: Getty Images.

Nhìn sang bài học từ Arsenal ở mùa giải 2022-23 hay Liverpool thời Jurgen Klopp, thành công của họ đều đến từ sự quyết đoán và sẵn sàng chi đậm cho các mục tiêu chiến lược ngay khi thời cơ xuất hiện. Trong bối cảnh cục diện Ngoại hạng Anh đang cởi mở hơn khi sự thống trị tuyệt đối của Pep Guardiola hay Jurgen Klopp không còn như trước, thái độ cẩn trọng quá mức của INEOS có thể khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội vàng để tái thiết vị thế.

Sự chắt chiu quá đà và thiếu quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng đang biến mùa hè của Manchester United thành một canh bạc đầy rủi ro, đe dọa trực tiếp đến tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng chủ sân Old Trafford.