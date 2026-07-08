Chiến lược chuyển nhượng của Manchester United: Sự kiên nhẫn mang tính toan tính của INEOS Dù nhận nhiều chỉ trích vì mua sắm chậm chạp, Manchester United dưới thời INEOS vẫn kiên trì với chiến lược tài chính kỷ luật và tính toán dài hạn.

Sự kiên nhẫn trên thị trường chuyển nhượng là thử thách lớn đối với người hâm mộ Manchester United. Khi các đối thủ liên tục công bố tân binh, bầu không khí u ám lại bao trùm các diễn đàn của Quỷ đỏ với nỗi lo đội bóng sẽ tụt lại phía sau. Tuy nhiên, đằng sau sự tĩnh lặng bề ngoài là một chiến lược chuyển nhượng đầy toan tính và kỷ luật được thiết lập bởi Sir Jim Ratcliffe cùng tập đoàn INEOS.

Sir Jim Ratcliffe và INEOS có chiến lược của riêng mình khi đàm phán trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Getty Images

Bài toán tài chính và áp lực từ thị trường

Nhìn lại dòng thời gian của các kỳ chuyển nhượng gần đây, việc chốt sổ muộn không phải là điều bất thường tại Old Trafford. Năm ngoái, những thương vụ then chốt như Benjamin Sesko, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui hay Manuel Ugarte đều chỉ hoàn tất vào giữa tháng 8 hoặc thời điểm áp chót. Việc Ban lãnh đạo lựa chọn đàm phán ở giai đoạn sau nhằm mục đích đưa mức giá cầu thủ về đúng giá trị thực.

Trên thị trường hiện tại, việc chấp nhận trả thêm từ 10 đến 15 triệu bảng phí "chênh lệch" để có được mục tiêu sớm có vẻ là giải pháp nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu áp dụng mức chênh lệch đó cho một nhóm 5 tân binh, quỹ ngân sách sẽ tổn thất khoảng 50 đến 60 triệu bảng – khoản tiền đủ để bổ sung thêm một ngôi sao đẳng cấp. Việc từ chối vung ra 116 triệu bảng cho Elliott Anderson hay 85 triệu bảng cho Matheus Fernandes thể hiện lập trường rõ ràng: Manchester United không còn là nơi để các câu lạc bộ khác ép giá.

Đánh giá nhân sự nội bộ trước khi kích nổ bom tấn

Bên cạnh yếu tố giá cả, quá trình đàm phán kéo dài còn giúp huấn luyện viên Michael Carrick cùng ban huấn luyện có đủ thời gian đánh giá chính xác lực lượng hiện có. Đội bóng chọn cách hoãn mua cầu thủ chạy cánh trái để theo dõi quá trình trở lại của Marcus Rashford. Tương tự, sự tiến bộ của tài năng trẻ Amass ở vị trí hậu vệ trái cũng là căn cứ quan trọng trước khi quyết định chi tiền trên thị trường.

Hơn nữa, trong một mùa hè có giải đấu lớn như World Cup, việc chiêu mộ sớm chưa chắc đem lại lợi thế về mặt chiến thuật. Do phần lớn các ngôi sao phải hội quân muộn, nhiều bản hợp đồng sớm tại các CLB đối thủ vẫn chưa thể tham gia tập luyện cùng đội bóng mới. Việc chuẩn bị nhân sự vì thế đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng theo đúng nhịp độ chuẩn bị của mùa giải.

Andrey Santos là một trong những cầu thủ có khao khát cống hiến cho Man United. Ảnh: Getty Images

Tương quan lực lượng tại Premier League và sự bảo mật kỷ lục

Đặt trong bối cảnh chung của Premier League, Manchester United không hề thế yếu. Các đối thủ trực tiếp đều đang đối mặt với những biến động lớn về nhân sự và ban huấn luyện. Manchester City bước vào giai đoạn chuyển giao sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola và nhiều trụ cột, trong khi Liverpool chia tay Mohamed Salah. Những đội bóng như Aston Villa hay Newcastle United cũng gặp bài toán hóc chuẩn bị lực lượng khi để mất các nhân tố chủ chốt.

Đáng chú ý, sự kín tiếng từ bộ phận thể thao dưới thời INEOS đã chấm dứt tình trạng tin đồn rò rỉ tràn lan. Các thương vụ như Andrey Santos hay Tielemans đều được thực hiện một cách âm thầm và hiệu quả, ngăn chặn việc đại diện cầu thủ sử dụng tên tuổi Man Utd để làm giá. Thay vì vội vã đánh giá qua số lượng tân binh ở đầu mùa hè, năng lực thực sự của bộ máy quản trị mới sẽ được phản ánh chính xác nhất qua màn trình diễn trên sân cỏ khi mùa giải chính thức bắt đầu.