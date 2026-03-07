Chiến lược duy trì ưu thế của F-22 tại Kadena và bước tiến lá chắn laser Israel Không quân Mỹ luân chuyển tiêm kích F-22 Raptor tại Kadena nhằm định hình ưu thế trên không gần Đài Loan, trong khi Israel chính thức tích hợp laser Iron Beam vào hệ thống Iron Dome.

Các hoạt động quân sự gần đây tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Trung Đông đang cho thấy những thay đổi quan trọng trong chiến thuật sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trọng tâm là việc triển khai tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ tại Nhật Bản và bước tiến mới trong lưới lửa phòng không đa tầng của Israel.

Tiêm kích F-22 Raptor định hình ưu thế tại biển Hoa Đông

Việc triển khai các phi đội tiêm kích F-22 Raptor từ căn cứ không quân Kadena (Okinawa, Nhật Bản) đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ưu thế trên không quanh khu vực Đài Loan và biển Hoa Đông. Với vị trí chiến lược cách Đài Loan khoảng 600 km, F-22 có khả năng tiếp cận eo biển này trong chưa đầy 1 giờ bay và vươn tới bán đảo Triều Tiên mà không cần tiếp dầu.

Lực lượng F-22 hiện diện tại Kadena hiện nay bao gồm các đơn vị luân chuyển từ Phi đoàn tiêm kích viễn chinh số 90 (Alaska) và số 27 (Virginia). Quy mô đợt triển khai ước tính từ 12 đến 24 chiếc. Đây là giải pháp lấp đầy khoảng trống tác chiến sau khi căn cứ này cho nghỉ hưu toàn bộ phi đội F-15C/D cũ, trong khi việc bàn giao dòng F-15EX Eagle II mới bị chậm trễ.

Tiêm kích F-22 Raptor thuộc Phi đoàn tiêm kích viễn chinh số 90 của Không quân Mỹ tại căn cứ Kadena, Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: Không quân Mỹ

Về thông số kỹ thuật, F-22 Raptor kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tàng hình, khả năng bay hành trình siêu âm (supercruise) và hệ thống điện tử tích hợp. Trong cấu hình chiếm ưu thế trên không, máy bay mang theo 6 tên lửa AIM-120 AMRAAM và 2 tên lửa AIM-9 Sidewinder hoàn toàn trong khoang thân để tối ưu hóa tiết diện phản xạ radar.

Chiến thuật luân chuyển lực lượng

Mô hình luân chuyển liên tục giữa các dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 (F-22, F-35) và thế hệ thứ 4 tại Kadena tạo ra sự linh hoạt chiến thuật cao. Cách tiếp cận này không chỉ duy trì mật độ hỏa lực gần vùng biển ven Trung Quốc mà còn khiến đối phương khó dự đoán chính xác cấu trúc lực lượng hiện diện tại căn cứ ở từng thời điểm nhất định.

Israel hợp nhất Iron Dome và vũ khí laser Iron Beam

Tại Trung Đông, Israel đã thực hiện một bước tiến lớn trong công nghệ phòng thủ tên lửa khi thử nghiệm thành công việc tích hợp hệ thống laser Iron Beam vào lưới lửa Iron Dome. Đây là nỗ lực nhằm tạo ra một hệ thống phòng thủ hai tầng, tối ưu hóa chi phí và hiệu quả đánh chặn trước các đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và rocket.

Hệ thống Iron Dome đánh chặn rocket phóng từ miền nam Lebanon trên bầu trời vùng Thượng Galilee, miền bắc Israel. Ảnh: AFP

Hệ thống Iron Beam, do tập đoàn Rafael phát triển, có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu chỉ trong 4-5 giây với cự ly lên tới 10 km. Điểm vượt trội của laser là chi phí cho mỗi lần bắn gần như bằng không, giúp xử lý các mục tiêu giá rẻ như drone hoặc rocket tầm ngắn. Trong khi đó, tên lửa Tamir của Iron Dome (giá từ 80.000 - 100.000 USD/quả) sẽ được ưu tiên cho các mục tiêu phức tạp hơn ở tầm xa từ 4-70 km.

Gói nâng cấp này được xem là bài học trực tiếp từ các cuộc xung đột vào đầu năm 2026, giúp quân đội Israel đối phó tốt hơn với các kịch bản tấn công dồn dập hoặc các loại tên lửa đạn đạo mang bom chùm.

Hợp tác công nghệ quốc phòng tại Ukraine

Trong một diễn biến khác, tập đoàn Airbus Defence and Space đã ký biên bản ghi nhớ với BRAVE1 của Ukraine để thử nghiệm các công nghệ quân sự mới ngay trên chiến trường. Sự hợp tác này tập trung vào việc thử nghiệm các dòng UAV và giải pháp chống máy bay không người lái (Counter-UAS).

Đại diện Airbus Defence and Space và BRAVE1 ký biên bản ghi nhớ hợp tác công nghệ quốc phòng tại Kyiv, Ukraine ngày 1/7. Ảnh: Airbus

Việc thử nghiệm thực tế tại Ukraine cung cấp dữ liệu quý giá giúp Airbus hoàn thiện các hệ thống vũ khí thế hệ mới, đồng thời hỗ trợ Ukraine tiếp cận với các tiêu chuẩn công nghệ quốc phòng tiên tiến của châu Âu trong bối cảnh xung đột vẫn đang tiếp diễn.