Chiến lược gọng kìm của Apple: Giải mã kế hoạch ra mắt iPhone 18 và iPhone màn hình gập Apple chuẩn bị kích hoạt chu kỳ phát hành iPhone quy mô nhất lịch sử với 5 dòng máy mới, bao gồm cả siêu phẩm màn hình gập, nhằm củng cố vị thế độc tôn trước các đối thủ.

Sau những điều chỉnh về giá cho iPad và MacBook, Apple đang dồn toàn lực cho một chiến dịch mang tính bước ngoặt trong lịch sử kinh doanh của hãng. Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, "Táo khuyết" sẽ khởi động lộ trình ra mắt iPhone với quy mô chưa từng có, kéo dài từ nửa cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 nhằm chiếm lĩnh mọi phân khúc thị trường.

Ảnh minh họa.

Chia đôi lộ trình: Cách Apple duy trì sức nóng thị trường

Thay vì tung ra toàn bộ sản phẩm cùng lúc, Apple dự kiến chia dòng iPhone 18 thành hai đợt phát hành riêng biệt. Chiến thuật này không chỉ giúp duy trì sự chú ý của truyền thông mà còn tối ưu hóa doanh thu trong suốt cả năm tài chính.

Đợt 1 (Tháng 9/2026): Tập trung vào phân khúc siêu cao cấp với bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đặc biệt, đây được cho là thời điểm xuất hiện của mẫu iPhone màn hình gập rất được kỳ vọng.

Tập trung vào phân khúc siêu cao cấp với bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đặc biệt, đây được cho là thời điểm xuất hiện của mẫu iPhone màn hình gập rất được kỳ vọng. Đợt 2 (Nửa đầu năm 2027): Apple sẽ tung ra các phiên bản dễ tiếp cận hơn như iPhone 18 tiêu chuẩn, dòng siêu mỏng iPhone Air thế hệ 2 và mẫu máy giá rẻ iPhone 18e.

Sự kết hợp này tạo thành một dải sản phẩm xuyên suốt, trực tiếp gây áp lực lên các đối thủ như Samsung, Xiaomi và Oppo ở cả phân khúc cao cấp lẫn cận cao cấp.

Quyền lực tuyệt đối trong chuỗi cung ứng linh kiện

Trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đối mặt với tình trạng khan hiếm chip nhớ, Apple đang thể hiện vị thế của kẻ dẫn đầu. Dự kiến trong năm 2026, tổng sản lượng smartphone của hãng sẽ vượt mốc 220 triệu chiếc. Riêng trong nửa cuối năm, hãng đã đặt hàng các đối tác sản xuất khoảng 85 triệu thiết bị mới.

Quy mô sản xuất khổng lồ cho phép Apple có lợi thế tuyệt đối khi đàm phán giá cả và nguồn cung linh kiện. Ngược lại, các thương hiệu Trung Quốc như Vivo, Oppo hay Xiaomi đang rơi vào thế yếu khi phải cắt giảm sản lượng do không thể thương lượng được mức giá tốt hoặc gặp khó khăn về nguồn cung linh kiện nghiêm trọng.

Giải mã kỹ thuật: iPhone màn hình gập và tối ưu hóa phần cứng

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất chính là việc Apple tăng tốc sản xuất iPhone màn hình gập. Mục tiêu sản xuất đã được nâng lên 10 triệu chiếc, cho thấy hãng đã giải quyết thành công các rào cản về độ bền bản lề - vấn đề vốn khiến Apple trì hoãn dòng máy này trong nhiều năm qua.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng linh kiện kéo dài, Apple cũng áp dụng chiến lược tái tối ưu hóa: yêu cầu đối tác giữ lại một số chip và linh kiện thông dụng từ dòng iPhone 17 để trang bị cho iPhone 18 Pro. Điều này giúp đảm bảo tiến độ sản xuất mà vẫn duy trì được hiệu năng ổn định cho thiết bị cao cấp nhất.

Thông số kỳ vọng Dòng iPhone 18 Pro/Max Dòng iPhone 18 Tiêu chuẩn/Air Thời điểm ra mắt Tháng 9/2026 Nửa đầu năm 2027 Sản lượng dự kiến ~80 triệu chiếc (đợt đầu) ~5-10 triệu chiếc (đợt đầu) Điểm nhấn kỹ thuật Màn hình gập, tối ưu linh kiện Thiết kế siêu mỏng, giá cạnh tranh

Mặc dù giá bán iPhone hiện vẫn được giữ ổn định, nhưng với vị thế thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới năm 2025, Apple cùng các đối tác đã chuẩn bị sẵn các kịch bản điều chỉnh giá để thích ứng với biến động thị trường toàn cầu trong tương lai.