Chiến lược phát triển kinh tế biển xanh và văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa Với đường bờ biển dài 490km cùng hệ thống vịnh Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh, Khánh Hòa đang chuyển đổi mô hình kinh tế biển sang hướng bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa.

Phát triển kinh tế biển xanh đang trở thành chiến lược trọng yếu của tỉnh Khánh Hòa nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển. Mô hình này không chỉ tập trung vào khai thác tài nguyên mà còn gắn liền với việc bảo tồn hệ sinh thái và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo đặc sắc, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên mới.

Kinh tế biển xanh: Lời giải cho bài toán phát triển bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu, kinh tế biển xanh được xác định là nền kinh tế xanh áp dụng cho khu vực biển và hải đảo. Đây là giải pháp tất yếu mà hầu hết các quốc gia biển đều hướng tới nhằm bảo vệ đại dương và duy trì sự thịnh vượng lâu dài.

Một góc vịnh Nha Trang, Khánh Hòa.

Tại Việt Nam, phát triển kinh tế biển xanh đòi hỏi sự thay đổi trong hành vi ứng xử với thiên nhiên. Thay vì mô hình khai thác gây ô nhiễm, định hướng mới tập trung vào việc bảo tồn hệ sinh thái, nâng cao nhận thức cộng đồng và chuyển đổi các hoạt động kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường. Điều này đảm bảo nguồn tài nguyên biển được giữ gìn cho cả thế hệ hiện tại và tương lai.

Lợi thế hạ tầng và tiềm năng quy hoạch biển Khánh Hòa

Khánh Hòa sở hữu những điều kiện tự nhiên lý tưởng để trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước. Tỉnh có đường bờ biển dài 490km với ba vịnh lớn bao gồm Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh. Đây là những khu vực có giá trị chiến lược về cả kinh tế, vận tải hàng hải và du lịch quốc tế.

Về phân cấp hành chính, khu vực ven biển của tỉnh bao gồm 14 xã và 11 phường, cùng khu vực Trường Sa, Khánh Hòa. Sự kết nối giữa hạ tầng đô thị ven biển và các đảo xa không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn tạo ra không gian phát triển kinh tế rộng lớn. Đặc biệt, việc đề xuất phát triển hạ tầng tại các khu vực như Phường Ninh Hòa, Khánh Hòa gắn với lưu vực sông Dinh sẽ mở rộng kết nối giao thương giữa đất liền và biển.

Văn hóa biển đảo là nguồn lực nội sinh

Điểm khác biệt trong chiến lược của Khánh Hòa là việc gắn kết kinh tế với kho tàng di sản văn hóa phong phú. Tỉnh hiện sở hữu hệ sinh thái văn hóa biển đảo đặc sắc của cả người Chăm và người Kinh, với bề dày lịch sử hàng trăm năm chinh phục biển cả.

Lễ hội truyền thống: Nổi bật là lễ hội cầu ngư với 69 lăng thờ cá Ông phân bố tại các xã và phường ven biển.

Nổi bật là lễ hội cầu ngư với 69 lăng thờ cá Ông phân bố tại các xã và phường ven biển. Di sản lịch sử: Kỹ thuật đóng tàu thuyền và khai thác biển của người Chăm, cùng truyền thống gìn giữ chủ quyền của người Việt.

Kỹ thuật đóng tàu thuyền và khai thác biển của người Chăm, cùng truyền thống gìn giữ chủ quyền của người Việt. Giá trị biểu tượng: Trường Sa, Khánh Hòa không chỉ là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền mà còn là nơi lưu giữ ý chí kiên cường của dân tộc.

Sự kết hợp này tạo ra "đòn bẩy kép": vừa phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, vừa thúc đẩy du lịch cộng đồng dựa trên những trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo.

Chuyển đổi mô hình từ khai thác sang tôn trọng thiên nhiên

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Khánh Hòa cần quản lý chặt chẽ các hoạt động phát triển kinh tế, tập trung vào phục hồi hệ sinh thái biển và bảo tồn đa dạng sinh học. Việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế khai thác sang kinh tế biển xanh là lộ trình bắt buộc để hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững.

Nhìn chung, phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa là bước đi đúng đắn, giúp Khánh Hòa tận dụng tối đa thời cơ để bứt phá, trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế biển bền vững tại Việt Nam.

Chỉ tiêu Thông tin chi tiết Chiều dài bờ biển 490 km Các vịnh chính Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh Đơn vị hành chính ven biển 14 xã, 11 phường và Trường Sa, Khánh Hòa Cơ sở văn hóa biển 69 lăng thờ cá Ông

Thông tin dự án và quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng.