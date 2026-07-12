Chiến lược tăng giá game Pokémon: Từ rò rỉ 80 Euro đến tham vọng của Game Freak Tài liệu rò rỉ tiết lộ Game Freak đã thúc đẩy tăng giá bán trò chơi Pokémon từ lâu, với bản Winds and Waves trên Switch 2 dự kiến đạt mức 79,99 Euro.

Thông tin từ Amazon Germany vừa hé lộ mức giá dự kiến cho tựa game Pokémon Winds and Waves sắp tới trên hệ máy Nintendo Switch 2 là 79,99 Euro. Mức giá này không chỉ gây chú ý bởi sự đắt đỏ mà còn phản ánh một chiến lược kinh doanh dài hạn của Game Freak nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ các thương hiệu lớn.

Banner cho trò chơi Pokémon Winds and Waves trên Switch 2

Lịch sử thúc đẩy tăng giá của Game Freak

Dữ liệu từ vụ rò rỉ "Teraleak" năm 2024 cho thấy Game Freak đã vận động để tăng giá bán lẻ đề xuất (MSRP) từ nhiều năm trước. Cụ thể, tài liệu nội bộ tiết lộ studio này từng cân nhắc đặt mức giá trên 60 USD cho phiên bản Pokémon Sword and Shield ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đây được xem là mức giá cao bất thường đối với một trò chơi trên hệ máy Switch tại thị trường Mỹ.

Xu hướng này đã bắt đầu trở thành hiện thực với Pokémon Legends: Z-A khi tựa game này ra mắt vào tháng 10/2025 với mức giá 69,99 USD. Việc đẩy mức giá lên ngưỡng 80 Euro cho phiên bản năm 2027 cho thấy Nintendo và Game Freak đang dần thiết lập một tiêu chuẩn giá mới cho các trò chơi hạng A (AAA) trên thế hệ phần cứng mới.

Chiến lược gói sản phẩm và doanh thu

Bên cạnh việc tăng giá bán lẻ đơn lẻ, Game Freak còn chú trọng vào chiến lược bán gói đôi (double packs). Theo dữ liệu rò rỉ, 50% người mua Ultra Sun và Ultra Moon trên hệ máy 3DS đã chọn mua cả bộ trong 15 tuần đầu tiên. Ngược lại, tỷ lệ này chỉ đạt 23% đối với phiên bản Let's Go, Pikachu! và Let's Go, Eevee! trên Switch.

Việc tăng giá bán lẻ lên 79,99 Euro (tương đương khoảng 80 USD) có thể là cách để bù đắp chi phí phát triển ngày càng tăng cho các môi trường thế giới mở rộng lớn. Tuy nhiên, mức giá này cũng đi kèm với những rủi ro về phản ứng từ người tiêu dùng, đặc biệt là khi so sánh với mặt bằng chung của thị trường.

Thách thức về hiệu suất kỹ thuật

Mặc dù Pokémon Winds and Waves hứa hẹn một thế giới mở đầy tham vọng, nhưng uy tín về mặt kỹ thuật của Game Freak đang là rào cản lớn. Trước đó, phiên bản Scarlet và Violet đã nhận về nhiều chỉ trích do hiệu suất kém và lỗi đồ họa. Người chơi kỳ vọng rằng với mức giá cao cấp, trò chơi phải tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng của Switch 2 để đảm bảo trải nghiệm mượt mà, không giật lag.

Đáng chú ý, việc định giá 80 Euro tại châu Âu thường bao gồm cả thuế VAT, tương tự như trường hợp của Mario Kart World từng được bán với giá 89,99 Euro tại một số thị trường EU. Trong bối cảnh các đĩa game vật lý đang dần trở nên hiếm hoi và có giá trị sưu tầm cao hơn, việc duy trì mức giá cao cho các bản phát hành vật lý là một bước đi có tính toán của các nhà phát hành lớn.