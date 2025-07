Chiến thắng hoàn hảo

Siner vượt qua vòng 4 Wimblendon một cách may mắn khi Dimitrov gặp chấn thương sau khi dẫn 2 - 0 khiến cho người hâm mộ “Tiểu Federer” vô cùng hụt hẫng. Tuy vậy, nếu Sinner không gặp phải chấn thương ngay từ đầu sét 1, liệu Dimitrov có dễ dàng dẫn trước hay không? Có lẽ là không. Một cú trượt chân trong game đầu tiên của trận đấu khiến cho tay vợt người Ý đã bị chấn thương khuỷu tay làm cho Sinner không thể phát huy thế mạnh ở những game cầm giao bóng trước Dimitrov và để thất thủ 2 sét đầu. Trước trận tứ kết với Ben Shelton ít ai nhớ rằng Sinner cũng đang phải vật lộn với một chấn thương của riêng mình. Sự kém may mắn đã đeo bám tay vợt 23 tuổi, kể từ sau trận chung kết Roland Garros nơi anh có 3 championship point trước Carlos Alcaraz nhưng lại để thua sau 5 set kịch tính. Sau đó, Sinner bị loại ngay vòng hai giải Halle bởi Alexander Bublik, những tưởng đã kết thúc tại Wimbledon, khi Sinner dễ dàng vượt qua ba vòng đầu trước Luca Nardi, Aleksandar Vukic và Pedro Martinez, nhưng chấn thương trong trận gặp Dimitrov, tay vợt người Ý nhanh chóng rơi vào thế bị dẫn 2 - 0 sau 2 sét 5 trước khi Dimitrov bỏ cuộc. May mắn lọt vào tứ kết với chấn thương ở mức độ nào đó chưa rõ, nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã giúp Sinner vượt qua chướng ngại đến từ xứ sở cờ hoa - Ben Shelton.

Về phía Ben Shelton, tay vợt người Mỹ hiện đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng ATP, song khoảng các 9 bậc so với Sinner không phải là quá khó đối với Ben Shelton khi phải đối đầu tay vợt người Ý bị chấn thương. Mặt khác Ben Shelton là tay vợt có khả năng tận dụng điểm yếu về thể lực của Sinner. Tay vợt người Mỹ hạng 10 thế giới được xem là chuyên gia thi đấu tại Grand Slam – thường chơi hay hơn rất nhiều so với phong độ ở các giải nhỏ. Trên hành trình đến tứ kết, anh đánh bại Alex Bolt, Rinky Hijikata, Marton Fucsovics và Lorenzo Sonego, chỉ mất đúng một set duy nhất trước Soneg… đó là những yếu tố có thể giúp Ben Shelton tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên những yếu tố đó hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi một Sinner quyết tâm cao độ trong trận đấu này.

Dù phải đối đầu với tay vợt số 1 thế giới, song Ben Shelton có màn nhập cuộc khá ấn tượng. Tự tin và chắc chắn Ben Shelton không mắc bất kì sai lầm nào, để kéo Sinner vào loạt tie-break. Tuy nhiên trong màn "đấu súng" cân não, với bản lĩnh vượt trội, Sinner đã giành chiến thắng 7-2. Bước sang set 2, Shelton tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho Sinner, thậm chí có 2 cơ hội đoạt break-point ngay game 1 nhưng không tận dụng thành công. Thi đấu ngửa trong suốt 9 game, nhưng đến khi tỷ số là 5-4 nghiêng về SInner, Shelton đã mắc sai lầm để Sinner giành break-point, do vây tay vợt người Mỹ nhận thất bại 4-6 ở sét 2. Kịch bản set 3 tương tự set 2. Shelton thi đấu rất hay trong phần lớn thời gian nhưng đúng thời điểm quyết định, tay vợt người Mỹ lại mắc sai lầm, cũng tai game 10, Shelton đã có pha đánh bóng hỏng, qua đó tự dâng chiến thắng cho Sinner.

Khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 trước Shelton, Sinner cho thấy chấn thương không có gì là nghiêm trọng đối với ạnh. Tiến vào bán kết, tay vợt số 1 sẽ gặp “tượng đài sống” - Djokovic khi “Nole” đã khuất phục một tay vợt người Ý khác là Cobolli tại tứ kết.