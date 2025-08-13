Chiến thắng lịch sử sau gần 3 thập kỷ

Nữ bóng chuyền Việt Nam mới đánh bại “độc cô cầu bại” khu vực Đông Nam Á là nữ Thái Lan trong trận chung kết chặng 2 giải SEA V.League 2025. Đây thực sự là một cột mốc lịch sử, bời đây là chiến thắng đầu tiên của các cô gái Việt Nam sau gần 3 thập kỷ trước Thái Lan.

Chủ Nhật tuần qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại đối thủ kình địch Thái Lan với tỉ số 3-2 trong trận chung kết chặng 2 giải SEA V.League 2025, diễn ra tại nhà thi đấu Ninh Bình. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành chức vô địch một chặng của SEA V.League. Chiến thắng lịch sử này đã chấm dứt chuỗi 11 lần thất bại liên tiếp của Việt Nam trước Thái Lan trong các trận chung kết và là trận thắng đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan sau hơn 40 trận thua xuyên suốt ba thập kỷ đối đầu. Chiến tích ấy đã mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ bóng chuyền nước nhà, đồng thời phá vỡ thế độc tôn của nữ Thái Lan đang nắm giữ kể từ năm 2019.

Cú đập “trời giáng” của Bích Tuyền ở điểm quyết định mang về chiến thắng oanh liệt cho nữ Việt Nam trước Thái Lan, đã gây “sốc toàn tập” cho truyền thông nước bạn. Tuy nhiên họ cũng phải thừa nhận các cô gái của chúng ta vô địch vô cùng xứng đáng. Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) đã dành những lời ngợi khen đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau màn ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan sau khi bị dẫn trước 2-0. Đến nay khi 3 ngày đã qua, dư âm chiến thắng vẫn còn ngây ngất trong lòng người hâm mộ.

Với chiến thắng lịch sử này, cùng với phong độ cực tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, nhiều nữ cầu thủ của tuyển bóng chuyền Việt Nam được Volleybox - một trang thông tin bóng chuyền uy tín và nổi tiếng thế giới vinh danh. Volleybox xây dựng hệ thống tính điểm qua việc phản ánh đóng góp của vận động viên đối với đội bóng cũng như tầm ảnh hưởng trên đấu trường quốc tế để xếp hạng từng vận động viên.

Theo xếp hạng của Volleybox chủ công Nguyễn Thị Thanh Thúy được xếp thứ 14 trong top 100 vận động viên bóng chuyền nữ xuất sắc nhất thế giới, đồng thời xếp hạng thứ 4 thế giới ở vị trí chủ công, chỉ sau 3 ngôi sao là Wu Mengjie (Trung Quốc) và 2 VĐV Brazil là Natalia Zilio và Gabriela Guimaraes. Cùng với Thanh Thúy, libero Nguyễn Khánh Đang (hạng 27), đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền (hạng 85) và chủ công Vi Thị Như Quỳnh (hạng 86) là những cầu thủ góp mặt trong top 100 thế giới của Volleybox. Đặc biệt, Khánh Đang giữ vị trí libero số 1 châu Á, thứ 3 thế giới, trong khi Bích Tuyền là đối chuyền số 1 châu Á và đứng thứ 16 thế giới.

Với tinh thần và sự hưng phấn cao độ từ chiến tích vừa qua, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tràn đầy tự tin hướng tới tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử vào cuối năm nay. Chúc cho những cô gái Vàng của chúng ta tiếp tục gặt hái những thành công trên chặng đường sắp tới.