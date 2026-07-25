Chiến thuật đột kích và nghệ thuật tác chiến đặc công trong trận Cát Bi, Sở Dầu Các trận tập kích sân bay Cát Bi và kho xăng Sở Dầu thể hiện nghệ thuật tác chiến đặc công hiệu quả, vô hiệu hóa đối phương với tổn thất tối thiểu.

Nghệ thuật tác chiến đặc công và đột kích bí mật là phương thức sử dụng lực lượng tinh gọn để vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu của đối phương. Qua các trận đánh tiêu biểu tại sân bay Cát Bi và kho xăng Sở Dầu do Chỉ huy trưởng Đặng Kinh trực tiếp chỉ đạo, chiến thuật luồn sâu, trinh sát kỹ lưỡng và tấn công đồng loạt đã tạo ra hiệu quả tác chiến vượt trội.

Trận tập kích sân bay Cát Bi: 17 phút vô hiệu hóa 59 máy bay

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, sân bay Cát Bi tại Hải Phòng là căn cứ không quân chiến lược quan trọng bậc nhất ở Bắc Bộ. Đây là đầu mối tập kết máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, kho nhiên liệu, đạn dược và là tuyến chi viện không quân trực tiếp cho chiến trường Điện Biên Phủ.

Hệ thống phòng thủ tại sân bay Cát Bi được bố trí phức tạp với nhiều lớp rào dây thép gai, bãi mìn dày đặc, hệ thống vọng gác, đèn chiếu sáng, chó nghiệp vụ cùng lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên.

Máy bay của quân viễn chinh Pháp tại sân bay Cát Bi trước trận đánh lịch sử tháng 3/1953. Ảnh do gia đình cung cấp, chụp tại Bảo tàng Hải Phòng.

Để chuẩn bị cho phương án tác chiến, công tác trinh sát đã được thực hiện liên tục trong 8 tháng. Các tổ trinh sát bí mật tiếp cận mục tiêu nhằm nắm rõ quy luật tuần tra, thời gian đổi gác, vị trí đỗ máy bay và sơ đồ kho tàng, từ đó phát hiện các khoảng trống kỹ thuật trong hệ thống phòng ngự.

Đêm ngày 7 tháng 3 năm 1954, lực lượng gồm 32 chiến sĩ chia thành nhiều mũi lặng lẽ xâm nhập vào các vị trí đã định. Khi các tổ áp sát mục tiêu, bộc phá đồng loạt được kích nổ.

Thời gian diễn ra trận đánh: 17 phút.

17 phút. Kết quả khí tài đối phương: 59 máy bay bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng; 5 chiếc thoát nạn do bộc phá không nổ; toàn bộ kho nhiên liệu và hạ tầng kỹ thuật bị vô hiệu hóa.

59 máy bay bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng; 5 chiếc thoát nạn do bộc phá không nổ; toàn bộ kho nhiên liệu và hạ tầng kỹ thuật bị vô hiệu hóa. Tổn thất phía tấn công: 32 chiến sĩ rút lui an toàn, không có thiệt hại về quân số.

Tập kích kho xăng Sở Dầu: Đột kích mục tiêu hậu cần chiến lược

Bên cạnh trận Cát Bi, chiến thuật đột kích mục tiêu hậu cần tiếp tục được áp dụng thành công trong trận đánh kho xăng Sở Dầu Thượng Lý (Hải Phòng) vào đêm ngày 18 tháng 6 năm 1953. Đây là kho nhiên liệu lớn nhất của quân đội Pháp tại chiến trường Bắc Bộ thời bấy giờ.

Cố Trung tướng Đặng Kinh thời trẻ.

Lực lượng tham gia gồm 4 tiểu đội do ông Đặng Kinh trực tiếp chỉ huy đã luồn sâu qua các lớp bảo vệ, sử dụng khối bộc phá hạng nặng để phá hủy căn cứ hậu cần này. Kết quả, trận đánh đã thiêu hủy kho chứa 147 triệu lít xăng và 300 xe cơ giới của đối phương.

Phân tích các yếu tố kỹ - chiến thuật quyết định

Các trận đánh tại Cát Bi và Sở Dầu cung cấp những bài học quan trọng về mặt kỹ thuật và chiến thuật quân sự:

Tối ưu hóa yếu tố bí mật và bất ngờ: Việc giữ bí mật tuyệt đối trong suốt 8 tháng chuẩn bị giúp duy trì hoàn toàn yếu tố bất ngờ, khiến hệ thống cảnh báo sớm của phòng tuyến đối phương không kịp kích hoạt. Tốc độ và sự đồng bộ: Việc hoàn thành mục tiêu chỉ trong 17 phút hạn chế tối đa khả năng phản công từ lực lượng bảo vệ căn cứ, tạo điều kiện cho lực lượng đột kích rút lui an toàn. Đánh đúng mắt xích yếu hại: Thay vì giao chiến trực diện với lực lượng phòng thủ, cuộc tấn công tập trung trực tiếp vào khí tài đắt tiền (máy bay) và nguồn cung nguyên liệu (kho xăng), gây thiệt hại chiến lược lớn hơn nhiều so với quy mô lực lượng tham chiến.

Trung tướng Đặng Kinh (ngồi ngoài cùng bên phải) và phu nhân cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phu nhân cùng con cháu trong một lần gặp mặt. Ảnh do gia đình cung cấp.

Những phương án tác chiến cẩn trọng trong khâu chuẩn bị và quyết đoán khi hành động của cố Trung tướng Đặng Kinh (1922-2019) đã góp phần hình thành và hoàn thiện nghệ thuật tác chiến đặc công - một phương thức tác chiến lấy bất ngờ, hiệu quả và tinh gọn làm nòng cốt trong lịch sử quân sự Việt Nam.