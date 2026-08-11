Chiêu mộ David Raum trở thành chìa khóa giúp Manchester United nâng tầm Sesko và Cunha Khi thương vụ Lewis Hall đổ bể, Manchester United chuyển sang David Raum. Hậu vệ của RB Leipzig hứa hẹn sẽ mở khóa tiềm năng cho Sesko và Matheus Cunha.

Việc Newcastle United thu về gần 300 triệu bảng từ hoạt động bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đã khiến tham vọng sở hữu Lewis Hall của Manchester United gần như khép lại. Trước tình hình đó, ban lãnh đạo Quỷ đỏ buộc phải linh hoạt chuyển hướng sang các mục tiêu khả thi hơn. Bên cạnh những cái tên tiềm năng như Jorge Salinas hay Joaquin Seys, David Raum của RB Leipzig đang nổi lên như lựa chọn tối ưu và giàu kinh nghiệm nhất cho vị trí hậu vệ trái tại Old Trafford.

David Raum của RB Leipzig được liên kết với MU. Ảnh: Getty Images.

Định hình hành lang trái: Tác động tức thì từ David Raum

Trong danh sách các phương án thay thế Luke Shaw, David Raum là gương mặt hiếm hoi sở hữu đầy đủ phẩm chất để ngay lập tức khỏa lấp khoảng trống và đáp ứng mật độ thi đấu khốc liệt trên bốn mặt trận. Ở tuổi 28, tuyển thủ người Đức đang bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp với hơn 300 trận đấu chuyên nghiệp ở nhiều cấp độ. Việc chiêu mộ Raum hoàn toàn phù hợp với định hướng thuộc "Dự án 2028" của Manchester United, hứa hẹn mang lại giá trị sử dụng ngay từ những ngày đầu tiên.

Về mặt lối chơi, David Raum là mẫu hậu vệ biên tấn công thuần túy, có xu hướng dâng cao và thường xuyên hiện diện ở 1/3 sân đối phương. Khả năng tạt bóng đạt độ chính xác cực cao cùng kỹ năng thực hiện các tình huống cố định biến anh thành một mũi khoan nguy hiểm bên hành lang trái. Dù phong cách dâng cao này có nhiều điểm tương đồng với Alex Telles trước đây, Raum lại vượt trội hơn hẳn ở khâu phòng ngự nhờ nền tảng thể lực sung mạn và tư duy chơi bóng được rèn giũa từ hệ thống gegenpressing cường độ cao tại RB Leipzig.

Chìa khóa mở khóa bộ đôi Benjamin Sesko và Matheus Cunha

Điểm đáng chú ý nhất ở David Raum chính là khả năng kết nối chiến thuật, giúp tối ưu hóa sức mạnh của các ngôi sao trên hàng công Manchester United. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Benjamin Sesko. Chân sút này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ những quả tạt có độ cuộn và điểm rơi chuẩn xác của Raum — điều mà HLV Michael Carrick từng kỳ vọng khi đặt niềm tin vào Patrick Dorgu. Quan trọng hơn, sự thấu hiểu từ thời gian sát cánh cùng nhau trong màu áo RB Leipzig sẽ giúp Raum và Sesko nhanh chóng tái lập sợi dây liên lạc trên sân.

Sesko và David Raum ngày còn ở RB Leipzig. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh Sesko, Matheus Cunha cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ sự xuất hiện của hậu vệ người Đức. Khi Raum chủ động dâng cao bám biên để duy trì chiều rộng cho đội hình, Cunha sẽ có khoảng trống cần thiết để thực hiện các tình huống đi bóng ngoặt vào trung lộ và dứt điểm bằng chân phải sở trường. Những pha phối hợp chồng biên cùng khả năng tạo lợi thế quân số giữa hai cầu thủ giỏi kiểm soát bóng này hứa hẹn sẽ tạo ra bài toán vô cùng hóc húa cho các hàng phòng ngự đối phương.

Với mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 30 triệu bảng trong bối cảnh hợp đồng sắp đáo hạn, David Raum không chỉ là phương án giải bài toán nhân sự ngắn hạn mà còn là mảnh ghép chiến thuật quan trọng giúp HLV Michael Carrick hoàn thiện hệ thống vận hành tại Manchester United.