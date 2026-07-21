Chính phủ thông qua 7 chính sách sửa đổi Luật Đất đai: Đổi mới định giá và quản trị số Nghị quyết 189/NQ-CP chính thức thông qua các nhóm chính sách lớn nhằm tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chuyển đổi mô hình quản lý sang nền tảng dữ liệu số.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP thông qua 7 nhóm chính sách trọng tâm làm cơ sở xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại, dựa trên cơ chế thị trường và nền tảng dữ liệu số để phát huy tối đa nguồn lực đất đai.

7 nhóm chính sách trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Theo nội dung Nghị quyết, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tập trung điều chỉnh các vấn đề kỹ thuật và pháp lý cốt lõi. Cụ thể, các nhóm chính sách bao gồm:

Quy hoạch và kế hoạch: Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo tính đồng bộ và tầm nhìn dài hạn.

Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo tính đồng bộ và tầm nhìn dài hạn. Giao đất và cho thuê đất: Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất nhằm minh bạch hóa thị trường.

Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất nhằm minh bạch hóa thị trường. Thu hồi và bồi thường: Sửa đổi cơ chế thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia.

Sửa đổi cơ chế thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia. Tài chính và định giá đất: Hoàn thiện phương pháp xác định giá đất tiệm cận giá thị trường và các cơ chế tài chính đất đai bền vững.

Hoàn thiện phương pháp xác định giá đất tiệm cận giá thị trường và các cơ chế tài chính đất đai bền vững. Quyền và nghĩa vụ: Rà soát, bổ sung quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với thực tiễn.

Rà soát, bổ sung quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với thực tiễn. Cải cách hành chính: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về đất đai.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về đất đai. Thanh tra và giải quyết tranh chấp: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Dự thảo sẽ hoàn thiện nhiều cơ chế tài chính về đất đai cũng như phương pháp định giá đất... Ảnh minh họa

Hướng tới nền quản trị đất đai hiện đại trên nền tảng số

Điểm nhấn đáng chú ý trong lần sửa đổi này là định hướng xây dựng hệ thống quản lý đất đai công khai, minh bạch và vận hành hoàn toàn trên nền tảng dữ liệu số. Việc chuyển đổi từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tối đa các thủ tục phiền hà, đồng thời ngăn chặn tiêu cực trong lĩnh vực bất động sản.

Chính phủ nhấn mạnh việc coi đất đai là nguồn lực chiến lược. Do đó, các chính sách về tài chính đất đai sẽ hướng tới sự công bằng, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Phương pháp định giá đất mới sẽ là công cụ quan trọng để điều tiết thị trường và tăng thu ngân sách hiệu quả.

Lộ trình thực thi và lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo

Nghị quyết số 189/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 18/07/2026. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Quy trình lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội đang được triển khai sâu rộng để đảm bảo tính khả thi cao nhất.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật năm 2026 để trình Quốc hội xem xét. Hồ sơ xin ý kiến bao gồm dự thảo luật, báo cáo đánh giá tác động chính sách và các tài liệu so sánh chi tiết với luật hiện hành để các bên liên quan có cái nhìn đối chiếu rõ ràng.