Dòng chảy thông tin Chính quyền kiến tạo tiếp sức doanh nghiệp phát triển Chỉ số PCI 2.0 cung cấp những thước đo về chất lượng điều hành kinh tế, phản ánh rõ những nỗ lực cải cách hành chính cũng như các điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ tại Lâm Đồng, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh sắp xếp lại không gian hành chính và nhiều chính sách, pháp luật mới được ban hành.

Cà phê doanh nhân là hoạt động xóa bỏ khoảng cách không gian giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Môi trường cạnh tranh bình đẳng

Lâm Đồng cùng 12 tỉnh khác đứng trong top Khá Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Đồng thời, vùng đất Nam Tây Nguyên không chỉ giữ được vị thế “đầu tàu” kinh tế của khu vực, mà còn đang nỗ lực tự định vị mình thành một điểm đến an toàn, xanh và bền vững. Đây cũng là nỗ lực từ chiến lược số hóa toàn diện dịch vụ công trực tuyến và tinh gọn bộ máy hành chính mà tỉnh đã quyết liệt theo đuổi. Cụ thể là tinh thần “đồng hành cùng doanh nghiệp” được lan tỏa mạnh mẽ từ những chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười. Các buổi đối thoại trực tiếp, trực tuyến định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng kinh tế không còn mang tính hình thức mà đã đi thẳng vào việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc pháp lý cho các dự án lớn, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Dầu Giây - Liên Khương.

“ Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và cạnh tranh để thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực các doanh nghiệp địa phương.

Trích Quan điểm phát triển tại Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trong Bảng xếp hạng PCI 2025, Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng được đánh giá rất cao 7,75 điểm. Đây là điểm nổi bật nhất của Lâm Đồng trong PCI 2025 khi có mức điểm cao nhất cả nước và cao hơn rất đáng kể so với trung vị quốc gia (5,51) cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp nhìn chung ít cảm nhận sự thiên lệch chính sách dành cho các doanh nghiệp lớn; môi trường cạnh tranh tại Lâm Đồng đang có xu hướng bình đẳng và bao trùm hơn so với mặt bằng chung cả nước. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là một chỉ số đẹp của Lâm Đồng khi đạt mức điểm tốt 7,6 cao hơn trung vị cả nước và thuộc nhóm khá. Các doanh nghiệp đánh giá tương đối tốt về thái độ thân thiện của cán bộ công chức (92,22%) cũng như hiệu quả của thủ tục hành chính trực tuyến trong việc tiết giảm thời gian và chi phí. Tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh kiểm tra nhiều lần trong năm và tình trạng trùng lặp nội dung thanh kiểm tra đều thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội và đơn vị chức năng rà soát kịch bản đón đoàn xúc tiến Malaysia

Một chỉ số đẹp khác của Lâm Đồng là chỉ số Chi phí không chính thức (7,40 điểm) là tín hiệu tương đối tích cực nếu xét trên mức độ phổ biến và quy mô phát sinh chi phí không chính thức. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết, thường xuyên phải chi trả chi phí không chính thức thấp hơn trung vị cả nước; số lĩnh vực quản lý phát sinh chi phí không chính thức cũng thuộc nhóm thấp. Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp phải chi trên 10% doanh thu cho các khoản chi phí này chỉ ở mức 1,04%. Thiết chế pháp lý cũng là một điểm sáng của PCI Lâm Đồng. Với 7,3 điểm, Lâm Đồng đã duy trì chất lượng điều hành khá tích cực trong lĩnh vực thiết chế pháp lý. Doanh nghiệp đánh giá cao tính công bằng, khách quan của các phán quyết tòa án cũng như hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào hệ thống pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp tại địa phương tương đối tích cực.

Sản xuất cá cơm khô xuất khẩu ở Công ty TNHH Hải sản Kim Châu

Nổi bật chính quyền kiến tạo

Đặc biệt, chỉ số Chính quyền kiến tạo là một chỉ số nổi bật của nữa Lâm Đồng với 6,60 điểm, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước (điểm cao nhất là 6,67) và cao hơn đáng kể so với trung vị quốc gia. Doanh nghiệp đánh giá rất tích cực về thái độ của chính quyền đối với khu vực kinh tế tư nhân, cũng như tính linh hoạt, năng động của UBND tỉnh trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng lãnh đạo địa phương thực hiện nghiêm túc các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh và đánh giá các khó khăn được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại đều cao hơn đáng kể mặt bằng chung.

Kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp là Lâm Đồng không chỉ là mảnh đất đáng sống, đáng đến để thưởng ngoạn, mà phải trở thành một tọa độ an toàn, thịnh vượng và đáng để đầu tư lâu dài. Theo Bảng xếp hạng PCI, Lâm Đồng cần cải thiện mạnh mẽ về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ gia nhập thị trường và tiếp cận nguồn lực để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tại Lâm Đồng đang phát triển mạnh mẽ hơn so với mức trung bình khá hiện nay.

Bà Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty Biển Quê Hương cho biết: “Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đánh giá rất cao sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp thời gian qua. Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của tỉnh bước đầu đã đem lại hiệu quả thực chất đối với hoạt động của doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên của tỉnh trong giai đoạn mới, chúng tôi mong muốn chính quyền chuyển đổi tư duy từ “hỗ trợ doanh nghiệp” sang “xem doanh nghiệp là đối tác phát triển” của tỉnh. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cần đi vào thực chất hơn, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn cốt lõi, về tiếp cận vốn; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong suốt vòng đời của dự án; tạo điều kiện thuận lợi trong xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường; hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị…

Tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã kêu gọi tất cả các lãnh đạo, các cơ quan, doanh nghiệp, tất cả người dân của tỉnh đồng hành, quan tâm, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đến với Lâm Đồng. Chúng ta phải có một cơ chế rất thoáng, tạo điều kiện tối đa có thể để kêu gọi xúc tiến, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp…