Đời sống Chính quyền lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo phục vụ ở D’ran Bằng việc chủ động nhận diện điểm nghẽn, siết lại kỷ cương và đẩy mạnh ứng dụng chính quyền số, xã D’ran đã nhanh chóng khắc phục những khó khăn, tạo nên bước tiến đáng ghi nhận trên bảng xếp hạng cải cách hành chính toàn tỉnh Lâm Đồng.

Chiến sĩ dân quân tự vệ hỗ trợ người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã

Nhìn thẳng vào hạn chế để đổi mới kỷ cương điều hành

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã đóng vai trò trực tiếp tổ chức thực hiện và quyết định chất lượng phục vụ Nhân dân. Thước đo thực chất của một nền hành chính chuyên nghiệp không nằm ở số lượng văn bản chỉ đạo ban hành hay các cuộc họp được tổ chức, mà thể hiện rõ nhất qua sự hài lòng của Nhân dân trong từng giao dịch hằng ngày.

Theo ông Đinh Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã D'ran, khi kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tháng 4/2026 của xã D’ran chỉ đạt 61,5/100 điểm, đứng thứ 112/124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương đã không xem đây đơn thuần là một con số thứ hạng. Kết quả thấp được đặt lên bàn phân tích như một tín hiệu cảnh báo nghiêm túc về chất lượng tổ chức thực hiện và năng lực kiểm soát tiến độ công việc của bộ máy cơ sở.

Thái độ không né tránh hạn chế chính là điểm khởi đầu cho bước chuyển mình của D’ran. Thay vì lý giải bằng các nguyên nhân khách quan như địa bàn rộng, khối lượng hồ sơ phát sinh lớn hay hạ tầng công nghệ đôi lúc còn nghẽn mạng, UBND xã đã chủ động bóc tách từng tiêu chí bị mất điểm.

Qua đó phân định rõ ràng khâu nào do công tác chỉ đạo chưa sát, nội dung nào do khâu tham mưu thiếu kiểm chứng, quy trình nào còn rườm rà để chấn chỉnh ngay lập tức.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã D'ran.

Bước sang tháng 5/2026, toàn bộ quy trình làm việc tại xã D’ran được xốc lại theo cơ chế quản lý rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm đầu ra. Các bộ phận chuyên môn được yêu cầu theo dõi hồ sơ theo từng mốc thời gian thực, chủ động phát hiện sớm nguy cơ trễ hạn để xử lý liên thông.

Quan trọng hơn, địa phương đã chuyển dịch mạnh mẽ phương thức quản trị: từ thụ động chờ báo cáo sang chủ động kiểm soát quy trình; từ đánh giá bằng cảm tính sang quản lý bằng dữ liệu kiểm chứng, giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hành chính ngay từ khi mới phát sinh.

Đo chiều sâu cải cách bằng niềm tin và sự hài lòng của người dân

Sự chuyển biến trong tư duy điều hành đã nhanh chóng mang lại kết quả ấn tượng. Đến tháng 6/2026, Chỉ số cải cách hành chính của xã D’ran đã đạt 87,05 điểm, vươn lên vị trí thứ 52/124 địa phương, tăng 60 bậc trên bảng xếp hạng toàn tỉnh. Trong đó, nhiều chỉ số thành phần đạt điểm tối đa hoặc tiệm cận tuyệt đối như: Cải cách thủ tục hành chính đạt 13/13 điểm, cải cách tổ chức bộ máy đạt 5/5 điểm, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 16,5/17 điểm.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã D'ran.



Những con số trên không dừng lại ở ý nghĩa thành tích mà phản ánh sự thay đổi thực chất tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã. Trong tháng 6, địa phương đã thu nhận 913 phiếu khảo sát mức độ hài lòng trên tổng số 1.200 hồ sơ thuộc phạm vi khảo sát, đạt tỷ lệ 76,1%.

Việc người dân trực tiếp tham gia đánh giá đã tạo ra nguồn dữ liệu khách quan, giúp chính quyền kiểm soát thái độ phục vụ, thời gian chờ đợi và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức.

Trực tiếp đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã D’ran, ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân tại thôn Lạc Xuân 2, phấn khởi chia sẻ: "Trước đây mỗi lần đi làm giấy tờ tôi rất ngại vì sợ phải đi lại nhiều lần do thiếu hồ sơ. Lần này đến xã, tôi được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ từng mẫu kê khai và hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến ngay trên điện thoại. Hồ sơ được hẹn trả đúng thời gian, cán bộ giải thích rõ ràng nên tôi cảm thấy rất thoải mái và tin tưởng vào cách làm việc mới của chính quyền địa phương".

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã D'ran

Sự đồng thuận và ghi nhận của người dân chính là động lực để cấp ủy, chính quyền xã D’ran tiếp tục kiên trì mục tiêu đổi mới.

"Tăng 60 bậc chỉ sau hai tháng là tín hiệu rất đáng phấn khởi, nhưng thứ hạng hay điểm số không phải là mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi hướng tới. Điều quan trọng nhất là bộ máy chính quyền đã nhìn ra điểm yếu của mình để tự soi, tự sửa và vận hành bằng kỷ luật. Trong thời gian tới, xã D’ran sẽ tiếp tục duy trì cơ chế rà soát tiến độ hằng tuần, tăng cường kiểm tra đột xuất công vụ và tập trung hỗ trợ người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dễ dàng với dịch vụ công trực tuyến. Sự thuận tiện và niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp mới là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả cải cách", Chủ tịch UBND xã D'ran Đinh Việt Dũng khẳng định.