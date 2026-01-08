Chính sách Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 Nhiều chính sách mới về vận tải, đấu thầu, đất đai, kinh doanh hàng miễn thuế... sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2026.

Phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong chăn nuôi

Ngày 16/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 211/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2026.

Nghị định mới thiết lập chế tài tài chính nghiêm khắc nhằm siết chặt kỷ cương thị trường, với mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, tăng gấp đôi mức phạt tối đa so với quy định cũ.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Nghị định mở rộng và tăng cường thẩm quyền xử phạt. Cụ thể, tăng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/đặc khu từ tối đa 5 triệu đồng lên đến 50 triệu đồng.

Nghị định cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt cho lực lượng Cảnh sát cơ động và các đơn vị An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực chăn nuôi.

Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm còn phải áp dụng các biện pháp chế tài bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động kinh doanh, buộc thu hồi, tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Lần đầu tiên, Nghị định quy định việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi trên môi trường điện tử, tuân thủ các quy định về chuyển đổi số và Chính phủ điện tử hiện hành.

Phạt cảnh cáo ô-tô chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp

Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP là bổ sung khoản 1a vào trước khoản 1 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt hành vi chở trẻ em trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn.

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô-tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách).

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.

Người dùng VNeID mức 2 được miễn, giảm phí trước bạ với xe cũ

Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, quy định nhiều chính sách ưu đãi dành cho công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Người dùng VNeID mức 2 được miễn, giảm phí trước bạ với xe cũ. (Ảnh minh họa: TH)

Theo đó, từ ngày 15/8, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 khi đăng ký quyền sở hữu xe sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô-tô (lần 2 trở đi) và miễn 100% lệ phí trước bạ với xe máy (đăng ký lần 2 trở đi).

Để nhận ưu đãi, người dân cần nộp thuế điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và tích hợp đủ thông tin như mã số thuế, đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng... trên ứng dụng VNeID.

Chính sách này chỉ áp dụng tối đa một lần trong năm và mức ưu đãi không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ; đồng thời triển khai đến ngày 28/2/2027. Để được hưởng các ưu đãi này, công dân phải hoàn thành tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, gồm: Giấy khai sinh, thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội, thông tin số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.

Ưu đãi và chi phí đấu thầu chọn nhà đầu tư

Chính phủ ban hành Nghị định số 274/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Nghị định quy định rõ các chính sách ưu đãi tài chính đối với nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh (được ưu đãi 5%), hoặc cam kết chuyển giao công nghệ (được ưu đãi 2%) khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bên cạnh đó, Nghị định chuẩn hóa định mức chi phí lựa chọn nhà đầu tư: chi phí lập hồ sơ mời thầu tối đa 200 triệu đồng (bằng 0,05% tổng vốn đầu tư), chi phí đánh giá hồ sơ tối đa 200 triệu đồng (bằng 0,03%), và chi phí giải quyết kiến nghị không quá 200 triệu đồng. Giá bán bản điện tử hồ sơ mời thầu quốc tế khống chế tối đa 30 triệu đồng.

So với quy định trước đây, Nghị định đã rút ngắn thời hạn tối thiểu việc sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trước ngày có thời điểm đóng thầu như sau: Từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc đối với đấu thầu trong nước; từ 25 ngày xuống còn 15 ngày làm việc đối với đấu thầu quốc tế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2026.

Bổ sung quy định về bán hàng miễn thuế trực tuyến

Chính phủ ban hành Nghị định số 273/2026/NĐ-CP ngày 7/7/2026 về kinh doanh hàng miễn thuế. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 273/2026/NĐ-CP là quy định tạo thuận lợi cho người mua hàng miễn thuế thông qua việc khai thác dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo khoản 6 Điều 5 Nghị định 273/2026/NĐ-CP, khi mua hàng miễn thuế, trường hợp thông tin của người mua đã được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua không phải xuất trình bản giấy của các giấy tờ có chứa thông tin đó.

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung quy định về bán hàng miễn thuế theo phương thức trực tuyến. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế phải gửi thông tin bán hàng đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan ngay sau khi chấp nhận đơn hàng và hoàn tất thủ tục thanh toán. Quy định này góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế trên môi trường điện tử, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan hải quan.

Siết chặt quản lý, xác định đúng số lợi bất hợp pháp từ vi phạm đất đai

Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung quy định rõ việc xác định số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Cụ thể, số lợi bất hợp pháp là số lợi được tính thành tiền do tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có được từ việc sử dụng đất sau vi phạm và phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp hành vi vi phạm do nhiều tổ chức, cá nhân cùng thực hiện trên một thửa đất thì số lợi bất hợp pháp phải nộp được chia đều cho các tổ chức, cá nhân cùng vi phạm.

Một nội dung mới được bổ sung là: Trường hợp người vi phạm đã nộp các khoản tiền vào ngân sách nhà nước từ việc sử dụng đất vi phạm thì số lợi bất hợp pháp phải nộp được khấu trừ các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Nghị định nâng mức phạt tiền tối đa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lên đến 250 triệu đồng và cấp sở/đoàn kiểm tra lên đến 400 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/8/2026.