Chính sách phân phối vé của INEOS đẩy mối quan hệ giữa MU và cổ động viên tới bờ vực tan vỡ Chiến dịch siết chặt quản lý vé của Manchester United nhắm vào người hâm mộ lâu năm, dấy lên tranh cãi gay gắt về việc đánh đổi bản sắc lấy lợi nhuận.

Khi Ngoại hạng Anh mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh, bầu không khí xung quanh Old Trafford không được lấp đầy bởi sự kỳ vọng về mặt chuyên môn. Thay vào đó, một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng đang bùng nổ giữa ban lãnh đạo Manchester United dưới thời tập đoàn INEOS và cộng đồng người hâm mộ trung thành nhất của đội bóng.

Cuộc thanh trừng dưới danh nghĩa bài trừ vé chợ đen

Dưới khẩu hiệu làm sạch thị trường phân phối vé, thượng tầng Manchester United đã phát động chiến dịch siết chặt quản lý đối với các chủ sở hữu vé mùa (Season Ticket). Hàng trăm cổ động viên lâu năm, những người đã đồng hành cùng "Quỷ đỏ" qua nhiều thập kỷ, bất ngờ nhận được thông báo đe dọa tước quyền đến sân do vi phạm quy định sử dụng vé.

Cổ động viên Manchester United bất mãn với ban lãnh đạo.

Điều khiến làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội là cách tiếp cận mang tính "có tội cho đến khi chứng minh được mình vô tội" từ phía câu lạc bộ. Nhiều hội cổ động viên có ảnh hưởng lên tiếng chỉ ra rằng, rất nhiều trường hợp bị gắn cờ cảnh báo thực chất chỉ đang sử dụng hệ thống chuyển nhượng chính thức để sắp xếp chỗ ngồi đi theo nhóm. Sự yếu kém trong hạ tầng công nghệ của đội bóng — đặc biệt là việc thiếu cơ chế bảo mật xác thực hai yếu tố (2FA) — lại được khỏa lấp bằng cách đổ toàn bộ trách nhiệm lên người hâm mộ.

Bài toán kinh tế lạnh lùng của Sir Jim Ratcliffe

Nhiều chuyên gia đánh giá chiến dịch này không đơn thuần là hành động pháp lý, mà là một bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch tối ưu hóa doanh thu của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe. Phân tích từ Giáo sư Rob Wilson, một chuyên gia hàng đầu về tài chính bóng đá, cho thấy một khách du lịch thể thao đến Old Trafford một lần có thể chi tiêu gấp 5 lần so với một cổ động viên sở hữu vé mùa cố định.

Sir Jim Ratcliffe gây tranh cãi với hàng loạt chính sách tại Manchester United.

Đối với INEOS, tập đoàn vốn nổi tiếng với phong cách quản trị tinh gọn và triệt để cắt giảm chi phí, việc thay thế khán giả truyền thống bằng những du khách sẵn sàng chi bộn tiền cho quà lưu niệm và dịch vụ cao cấp VIP là bài toán thương mại đầy sức hút. Mặc dù các đội bóng lớn khác như Liverpool cũng hành động quyết liệt với việc đưa ra hơn 400 lệnh cấm vĩnh viễn đối với nạn đầu cơ vé, cách xử lý cứng nhắc và thiếu lắng nghe của Manchester United lại đang gây tổn thương sâu sắc cho tệp CĐV cốt lõi.

Cái giá của việc đánh mất linh hồn Old Trafford

Chính sách mới của INEOS có thể giúp bảng cân đối tài chính của Manchester United đẹp hơn trong ngắn hạn với những con số doanh thu ấn tượng từ tệp khách du lịch. Tuy nhiên, hành động gây tổn hại tới mối quan hệ 25-30 năm với những CĐV trung thành đang đe dọa trực tiếp đến bản sắc và bầu không khí huyền thoại tại Old Trafford — thứ vốn làm nên thương hiệu vô giá của câu lạc bộ trên bản đồ bóng đá thế giới.